La consideración de skateboarding como disciplina olímpica para los Juegos Olímpicos de Tokio, trajo consigo la participación de deportistas que poseen grandes habilidades y casos curiosos como el de esta niña de 12 años que representará a Gran Bretaña y, a su corta edad, ha sido parte de más glorias que otros que se darán cita al evento deportivo. Además, también practica surf. Eso sí, un accidente casi la deja fuera de competencia.

Es una niña y sus padres son los encargados de darle mucho más énfasis a sus decisiones. Ella tiene dos nacionalidades, pero representará a Gran Bretaña por encima de Japón en los Juegos Olímpicos. Si bien es cierto, es el debut del skateboarding, ya posee rodaje en torneos de talla internacional para ser considera la atleta más joven en disputar una cita olímpica.

A pesar de su corta edad, tiene claro lo que significa el skate para ella: “La gente piensa que el skate no es un deporte, sino una forma de vida. Es más cuestión de pasarlo bien ahí fuera, pero creo que merece estar en los Juegos Olímpicos. Es un deporte muy bonito y muy guay, y sorprenderá a todo el mundo. Nunca sabes qué va a pasar. Creo que es un deporte muy chulo de ver”, declara.

El accidente de Brown

Cuando se encontraba entrenando de cara a la cita en Japón, se encontró con un momento que pudo cambiarle la vida. Un aparatoso accidente la vio caer mientras intentaba un salto de rampa a rampa y se fracturó el cráneo sumado a la rotura de los huesos de la mano izquierda.

“Sinceramente no recuerdo aquel día. Estaba patinando como cualquier otro día, intentando conseguir un truco”, explica Sky en una charla con medios de prensa. “No recuerdo nada, pero mis padres me dijeron que fueron momentos duros, con mucha sangre. Estuve inconsciente durante mucho tiempo, fue muy duro, pero me alegro de haberlo pasado”.

“Para mí fue fácil [volver a patinar]. No tenía ningún miedo. Fue duro para mis padres volver a dejarme subir a la tabla, pero simplemente estaba emocionada y quería volver a la tabla y hacer locuras. Me hizo más fuerte y mejor persona, pero fue complicado insistir a mis padres para que me dejasen subir de nuevo al skate. Me decían ‘¿no quiere hacer otra cosa como bailar o surfear?’”, agregó.

Un año después parece que no hubiese pasado nada y que estemos ante la misma Sky Brown que patina por diversión, sin la presión de ser profesional o la responsabilidad de volver a casa con una medalla.

La edad no es impedimento para brillar

La llegada de Tokio 2020 verá a Sky Brown tener la edad de 13 años. El inicio de su participación será el 04 de agosto. Ella tendrá 13 años y 11 días cuando compita en Tokyo 2020. El dato exacto se debe a que la anterior atleta británica más joven tenía 13 años y 44 días al momento de participar. Se trata de Margery Hinton, quien compitió en nado en los Juegos Olímpicos de Amsterdam en 1928.

Desde temprana edad se vio interesada por la práctica del deporte. Los videos de Youtube también ayudaron a que pueda perfeccionar ciertos detalles que la han llevado a la máxima cita si de eventos deportivos hablamos. A los 8 años de edad compitió en el Vans US Open, convirtiéndose en la persona más joven en competir en el evento.

En el año 2018 fue parte de la serie Vans Park y quedó ubicada en el top 10. Eso sí, la fama de Sky Brown comenzó a mostrarse cuando ganó el programa estadounidense Dancing with the Stars: Juniors. En 2019 participó en el Campeonato Mundial de Skateboarding donde consiguió el bronce. Ese mismo año se convirtió en la primera skate mujer en realizar un Frontside 540 durante los X Games.

Ella competirá en la modalidad park, la cual se desarrolla en una pista con desniveles y curvas. Las competencias femeniles se realizarán el 4 de agosto y ese mismo se declara a las ganadoras.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Entregan reconocimiento a skater peruano Angelo Caro de cara a su participación en Tokio