Aunque han pasado dos meses desde Tokio 2020, es imposible no recordar a la delegación peruanos que nos representó. En especial, a Sofía Mulanovich, uno de los nombres más importantes del deporte nacional en general.

La ‘Gringa’ formó parte del primer ‘team’ peruano en el estreno del surf como deporte olímpico. Y tras su participación en Tokio 2020, algunos pensaron que el retiro de ‘Sofi’ era inminente.

Sin embargo, a sus 38 años, esa palabra parece no estar aún en su diccionario. Sofía Mulanovich conversó con Depor sobre su experiencia olímpica y aclaró el tema de su posible retiro.

Han pasado algunos meses, pero igual es inevitable hablar de Tokio 2020, ¿Qué te pasa por la mente, cuando te acuerdas de esos momentos?

La experiencia de ir a Tokio ha sido increíble. nunca pensé que a mis 38 años iba a clasificar a los Juegos Olímpicos. Fue un sueño hecho realidad, toda la experiencia es mágica, se siente el deporte en las venas. El espíritu del deporte y es una linda experiencia.

Has pasado momentos difíciles antes de que se confirmara tu clasificación...

Sí, la verdad es que el sueño de todo atleta es representar a tu país en los Juegos Olímpicos, gracias a Dios pudo conseguirlo, después de bastantes altos y bajos, y me lo llevaré siempre en el corazón, poder haber representado al Perú y haberlo dejado todo en la cancha. Los Juegos Olímpicos es el más grande del deporte y el deporte se siente muchísimo, una especie de espiritualidad. Son momentos que nunca me voy a olvidar.

Terminaste en el noveno puesto en Tokio, ¿para ti fue un gran logro o te quedas con un sabor de revancha?

La verdad no, haber clasificado a los Juegos Olímpicos, después de muchísimo tiempo sin competir. Haber clasificado gracias a mi campeonato mundial en 2019 fue mágico, competir contra las mujeres es algo que no me voy a olvidar, quedé noveno, en el top 10 y perdí contra la campeona olímpica. Yo creo que fue una experiencia buena para mí. Obviamente uno quiere más, es parte de mi ADN, voy a querer siempre mejores resultados. La verdad me quedo contenta y satisfecha, cumplí mi sueño.

Fuimos uno de los pocos países que fue con equipo completo en surf, en su debut como deporte olímpico...

Sí, fue increíble ir con equipo completo, solo las potencias del surfing mundial fueron con equipo completo, Estados Unidos, Australia, Francia y Perú. Poder clasificar a los Juegos Olímpicos fue muy difícil, fueron tres campeonatos difíciles con los tops del mundo y tener a cuatro peruanos en los primeros Juegos del surf quedará para la historia.

Sofía Mulanovich estuvo en una campaña de reciclaje en su querida Punta Hermosa. (GEC / Alessandro Currarino)

Sofia, se decía que Tokio 2020 iba a ser el final de tu carrera, ¿cuán de cierto hay en ese dicho?

La verdad que sí Tokio 2020 era el gol más grande que he tenido, desde que supe que el surfing iba a ser olímpico, me propuse llegar a los Juegos Olímpicos. Definitivamente ya no creo que vaya a tener un gol tan grande como este, igual competir es algo que me encanta, surfear es mi vida. Si en algún momento hay algún campeonato que me guste hacer y si la ola me llama y tenga ganas de competir, lo voy a seguir haciendo. No quiero decir que me esté retirando, porque uno nunca sabe que oportunidad se viene

Como los Juegos Olímpicos se postergaron un año más y París está cada vez más cerca, ¿te ves ahí?

La verdad es que todavía no estoy pensando mucho en eso, llegar a Tokio era mi meta, la pude conseguir, y vamos a ver cómo se va dando el día a día, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Igual por ahora trato de no hacer muchos planes, no tengo un campeonato al que quiera llegar, quiero ver cómo se van dando las cosas.

¿Ya tienes en mente tu próximo reto de cara al próximo año?

Después de Tokio he decidido tener un tiempo para mí, porque llegar a los Juegos Olímpicos fue difícil, mucho entrenamiento, mucho esfuerzo físico y mental. Pero estoy segura de que a finales de este año voy a sentarme a ver qué eventos me gustaría hacer el próximo año y llevarlo así poco a poco, más que nada divirtiéndome.

Para un deportista es complicado retirarse de su deporte...

Sí, el surfing para mi es mucho más que un deporte, es lo que me gusta hacer, es algo que nunca voy a dejar de hacer, es difícil decir que te vas a retirar, porque se puede entender de una manera que no es. Voy a surfear hasta que el cuerpo no me dé.

El resto del equipo, Alonso, Daniella, Lucca, está compitiendo para intentar entrar al Tour Mundial de la World Surfing Games. Ellos son los que toman tu posta...

Sí, yo soy apasionada del surfing, no me pierdo un campeonato y más si hay peruanos. Justo acaban de competir en Francia. Lucca es bien mental, constante, que creo que es lo más importante para llegar al Tour Mundial, espero que siga avanzando para que pueda clasificar. Sería histórico, algo super lindo. Los demás también están bien, no es fácil estos eventos fuera de casa, tienes que viajar un montón, han sido años difíciles, pero estoy segura de que esta experiencia se la van a llevar para el próximo año, son surfistas de gran calidad y tienen para rato.

Tenemos presente y futuro entonces...

Sí, por supuesto el surfing peruano tiene mucho futuro y presente, ya lo comprobamos en los Juegos Olímpicos, tuvimos equipo completo. Daniela tiene 18, Sol Aguirre, que también estuvo en los Challengers, tiene 17 por ahí. Hay niñas y niños más jóvenes todavía que están con todas las ganas. También a Lucca, Miguel y Alonso que están dando la hora. Hay surfing para rato, y más ahora que es deporte olímpico.