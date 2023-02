“Aquí he crecido, aquí he aprendido a correr olas, aquí corro con mi familia, con mis amigos. Me encanta, es mi casa”, acota Sofía, quien no compite en un torneo desde noviembre del año pasado. El último fue el Punta Rocas Open Pro, en Lima, una fecha de la Serie Clasificatoria Regional (QS) de la Liga Mundial de Surf (WSL, por sus siglas en inglés). ¿Qué hace ahora la ‘Reina’ del surf rojiblanco? “Ahora, más que nada, me estoy enfocando en viajar, estar con mi familia y tratar de compartir contenido en mis redes sociales, tratando de motivar a la gente a que siga con este deporte, con algunos tips”.

“En mi vida, siempre he tenido muchos cronogramas, yendo de un campeonato a otro. Pude ir a los Juegos Olímpicos, pero, después de eso, me lo he tomado con un poco más de calma, quiero pasar más tiempo en familia, disfrutar de mi hijo que está chiquito e ir viendo (lo que sale) sin ningún plan”, agrega. Lo que sí está haciendo Sofi, por estos días, es apoyar a la escuela TSA (Total Surf Academy), que realizará cuatro clínicas en las playas del sur para luego seleccionar a los mejores jovencitos, futuras promesas del deporte de la tabla, para que participen en el Asia Surf Kids el 4 de marzo.

Las clínicas, totalmente gratuitas, están dirigidas a niños de 4 a 13 años que se encuentran en un nivel principiante. En enero, se organizaron dos en las playas Totoritas (Mala) y Las Arenas (Asia), mientras que en febrero se llevarán a cabo las dos restantes los días 11 y 18 en las playas Bonita y Blanca, ambas de Asia. “Para mí siempre es un honor poder compartir lo que he aprendido en mi carrera, en el tour, y poder motivar a las siguientes generaciones a luchar por sus sueños, sea en el surf o en cualquier otro deporte. Y, bueno, justo ahora voy a estar en este campeonato”, señala Sofía, mientras los niños de la academia TSA esperan que ella termine la entrevista para luego pedirle un autógrafo.

A un niño, por ejemplo, le firma la manga de su polo, mientras que a otro le estampa su rúbrica en una tabla de skate. Con otra niña, se toma una foto a pedido de la pequeña y de la mamá. Es querida Sofía en Punta Hermosa y muy admirada por las jóvenes promesas del surf peruano, por aquellos jóvenes que entrenan y buscan emular algún día -y por qué no superar- lo logrado por la tablista nacional. “Ver a las futuras generaciones amando este deporte, que es tan hermoso y tan conectado con la naturaleza, siempre me llena y nos llena a toda la gente que está en la industria”, señala.

¿Volverá a competir?

Y en cuanto a torneos, ¿tiene en mente Sofía volver a ponerse la licra? ¿Tal vez en una fecha de la WSL o en la ISA? “Si hay algún campeonato que me guste de aquí a algún tiempo, lo haré. No tengo nada mapeado. Pero si hay algo que me gusté, lo haré, porque me gusta competir en olas donde puedo performar bien”, responde la campeona mundial. Eso sí, este año, al menos, quiere “disfrutar el aquí y el ahora” y que “las cosas se vayan dando, siempre positivo y disfrutando de la vida”.

En su mente, además, está presente la idea de enseñar, como lo hizo con el Proyecto Sofía, el cual le abrió la puerta a, al menos, 10 jóvenes para que perfeccionarán su talento, bajo la supervisión de ella misma. “Tuve el Proyecto Sofía hace algunos años, ya no estoy trabajando en eso. Pero fue una experiencia superlinda, que me llenó mucho. Y yo creo que sí, en algún momento voy a retomar. Pero ahora estoy tratando de no planear mucho las cosas, que las cosas se vayan dando”.

El surf peruano en buenas manos

En el diálogo, Sofía también se refiere al porvenir del deporte de las olas y asegura que “el futuro del surf peruano está en excelentes manos”. “Tenemos unos surfistas de primera calidad, tanto hombres como mujeres”, añade, y enumera a Miguel Tudela, Lucca Mesinas, Alonso Correa, Joaquín del Castillo, Daniella Rosas, Sol Aguirre, Catalina Zariquiey y Cristóbal De Col. “Si me estoy olvidando un nombre es porque hay tantos, porque todos la están destrozando y trayendo muchos logros”.

“A Miguel Tudela le ha ido increíble el año pasado, Cristóbal De Col también tuvo un año excelente”, prolonga. “Lucca Mesinas (en tanto) clasificó al Tour Mundial, fue el primer peruano hombre en lograrlo, fue una hazaña increíble. Yo creo que esto ha abierto las puertas a los que también quieren ese sueño, como Miguel, que tiene el nivel de estar en el top top del surfing elite”. El hecho es que para Sofía “va a haber cada día más peruanos en la elite del surf, porque tenemos las olas y también las ganas”.





