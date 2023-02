Y si bien integró el quinteto nacional en 2022 (ante Chile y Bolivia), el joven trujillano aún no ha podido debutar como tal en la Copa Davis. Eso sí, Bueno espera que ese gran momento se dé este fin de semana (viernes y sábado) en la serie ante Irlanda por los Playoffs del Grupo Mundial I, en Asia. Depor conversó con ‘Gonza’ para conocer cómo llega a esta eliminatoria y cuáles son objetivos para el 2023.

Gonzalo, ¿cómo calificarías tu 2022?

Ha sido un año muy bueno, creo que fui de menos a más. Empecé el año [2022] no jugando tantos torneos profesionales, sino más junior, pero terminé el año con muy buenas sensaciones, jugando en un muy buen nivel. Creo que hay mucho margen de mejora todavía, que puedo mejorar mucho más, en todo, tenísticamente, físicamente y mentalmente. Creo que el 2022 fue un año de mucho aprendizaje también, de nuevas experiencias, porque fueron mis primeros Challengers, Futures fuera del país. Creo que fue un año muy positivo para mí.

Para ser tu primer año ya enfocado en la profesional, ¿Ha sido muy enriquecedor por todo lo que has vivido?

Sí, he vivido experiencias únicas en los Challengers, ganando mi primer título profesional acá en Lima, en Perú, fue muy especial. Ya con esas experiencias, este año lo afronto de una manera diferente. Ya con todo lo que he vivido, creo que ya sé más o menos por dónde es el camino. Obviamente que hay mucho que trabajar también, pero muy contento de poder haberlo hecho de esa manera el año pasado.

Ahora, este año ya has competido en tres torneos, dos en Argentina y en uno en Brasil, ¿cómo está siendo ese arranque de año para ti?

Sí, fue un poco duro, también un poco de mala suerte en el cuadro. Me tocó con Thiago Seyboth, un brasilero duro que había ganado un ATP a los 19 años. La verdad que fue un poco duro que me toque con él para jugar la ‘qualy’, pero creo que también fue muy positivo porque me doy cuenta que el primer torneo no fue el mejor, no fue el mejor arranque, pero el segundo por ahí tuve muchas chances de ganar el segundo set. No fue como el comienzo del año que hubiera esperado, pero por lo menos competí y jugué con gente que está en un nivel muy alto y siento que pude ganarlo.

Más allá de los resultados, competir ya en dos torneos de arcilla y otro en Brasil te da cierto ritmo para lo que vendrá el fin de semana en la Copa Davis ante Irlanda, ¿verdad?

Sí, obvio, no conozco mucho a los irlandeses, pero yo me enfoco en lo mío. Esta semana, la verdad que venimos entrenando muy bien y vamos a preparar la serie de la mejor manera. Muy contento de cómo he venido jugando esta semana. En estos entrenamientos me he sentido bastante bien, bastante cómodo. Siempre me gusta jugar en Lima, creo que es mi ciudad favorita para jugar, y toca darlo todo el fin de semana, si es que me toca jugar.

El año pasado ya tuviste la oportunidad de ser parte de la nómina del quinteto en dos oportunidades, pero aún no has podido debutar en la Copa Davis, ¿esperas que tu debut se dé en esta serie?

Sí, la verdad que sí, eso espero. Me he preparado para eso y espero con muchas ganas el poder salir a la cancha. Obviamente, si no me toca, voy a estar apoyando al equipo también a full y con tal que gane Perú, juegue o no juegue, voy a estar feliz. No hay problema con eso.

¿Te gustaría debutar ante Irlanda en la Copa Davis y darle un punto a Perú?

Sí, obvio, aparte que es acá, en Lima, en Perú, es especial. Es un sueño de chiquito que yo tuve de jugar la Copa Davis. Ya se me dio que estoy en el equipo, pero todavía no se me dio lo de jugar, así que ojalá esta serie se me pueda dar.

Igual vas a estar listo ante cualquier circunstancia, porque la serie podría alargarse hasta un quinto partido…

Sí, obvio. Todos estamos listos, la verdad, todo el equipo está muy parejo y todos hemos estado entrenando muy duro, así que yo siempre voy a estar listo. Si Lucho quiere que salte a la cancha, la verdad que voy a dar el 100% y voy a tratar de ganar.

En caso te toque debutar, ¿te gustaría hacerlo en singles o dobles?

A mí me gustaría singles, la verdad. Singles es la modalidad que más me gusta y creo que debutar en singles sería un poquito más especial que debutar en dobles. Obviamente que si me toca en dobles también voy a estar ahí a full, pero singles es la modalidad que me gusta más.

¿Qué les ha dicho Lucho Horna? ¿Cómo es la relación que tienen con él?

Con Lucho la relación es muy buena. Él es mi entrenador, aparte de la Copa Davis. Viaja algunas semanas que puede conmigo, está en torneos conmigo. De hecho, fue a Buenos Aires a verme jugar. Y la verdad es que la relación con Lucho es muy buena. Nos conocemos hace bastante tiempo, desde que yo jugaba los nacionales de chiquito. Con el paso de los años nos hemos conocido mucho más y tenerlo de capitán y estar ahí con él en el equipo es algo especial, porque nos cuenta todas las anécdotas que él vivió cuando era profesional, le ganó a Federer, que no es poca cosa. Es increíble poder compartir esto con él.

Imagino que tener a Lucho como capitán inspira a cualquier tenista para afrontar una Copa Davis en casa…

Sí, creo que con Lucho juego mejor. A veces pasa que te ve jugar Lucho y como que te puedes poner un poco más nervioso, pero la verdad es que a mí me pasa todo lo contrario. Yo creo que cuando me ve Lucho siendo una motivación por ahí extra, porque sé lo que él representó para el Perú en tenis y me motiva mucho que esté ahí sentado en el banco.

A título personal, ¿qué te gustaría alcanzar este año como tenista profesional o cuántos torneos te gustaría competir?

Este año, más que todo, es un poco pasar ya la etapa de Futures. Poder ganar unos cuantos Futures más y ya poder jugar más ‘qualy’ de Challengers o ‘main draws’ si se puede y estar más asentado al nivel Challenger. Un objetivo por ahí a largo plazo sería jugar el US Open. La verdad que lo veo un poco lejos, pero no imposible. Voy a trabajar duro para poder cumplir mis objetivos, pero la verdad no tengo una presión así. Este año es más que todo seguir en el proceso, seguir jugando torneos Challengers, seguir jugando en este tipo de torneos. Tengo 18 años y creo que hay un camino largo por recorrer. Obviamente, espero que no sea tan largo en cuanto a llegar al top 100 , que es el ansiado de todos, pero sí hay un camino para mejorar ciertas cosas en cuanto a nivel tenístico y físicamente. Estoy muy contento de seguir avanzando, digamos medio rápido, porque el año pasado me fue bastante bien en los Challengers y Futures. Espero que este año también pueda seguir igual y mejor.

Ignacio Buse y tú son la nueva generación del tenis peruano, ¿conversas mucho con él?

Sí, con Ignacio conversamos mucho. Jugamos dobles cada vez que podemos también en los torneos y nos llevamos super bien. Sé que nosotros somos el futuro del Perú, como todos nos llaman. Y creo que es importante mostrarle a la gente que se puede trabajando duro. Tenemos bastante futuro, así que hay que seguir dándole duro.

En esta serie ante Irlanda ustedes ya estarán junto de manera oficial en el quinteto, es un paso importante…

Sí, Nacho estuvo contra Chile también, no como nominado, pero estuvo en el equipo y la verdad que es muy parecido. Obviamente muy alegre de poder estar los dos, que desde chiquitos jugábamos los incentivos, nacionales y ahora poder estar en el equipo de Copa Davis y compartir esos momentos, obviamente que es muy feliz.

