Diego Elías demostró sus credenciales de campeón panamericano y derrotó al colombiano Miguel Rodríguez por 3 - 0, con lo cual alcanzó su clasificación a los cuartos de final del Qatar Classic 2020.

El deportista logró la victoria con parciales de 11-5, 13-11 y 11-9. Y así le volvió a ganar a su rival colombiano, tal como sucedió en la final de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Esta es la segunda victoria consecutiva de Elías en la competencia que se desarrolla en Doha. En cuartos de final su rival será el egipcio Ali Amr Farag, número 1 del mundo.

Como se sabe, el squashista peruano en la actualidad se ubica en el puesto 7 del ranking mundial. “Sabía que iba a ser muy duro, nunca le he ganado en PSA”, dijo el Elías luego del partido.

“Me ha derrotado en total probablemente más de 30 veces, así que cada vez que lo enfrento sé que va a ser muy difícil. Mucho de eso también es mental, es un gran jugador y le tengo mucho respeto y estoy muy feliz de haber podido pasar”, indicó.

“Solo he vencido a Ali [Farag] dos veces y él me ha vencido más de 10, así que es un partido realmente difícil. He estado entrenando duro y ahora solo quiero recuperarme y estar listo para mañana”, finalizó.