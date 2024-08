El Gobierno, mediante una resolución del Instituto Peruano del Deporte (IPD), oficializó la entrega de los Laureles Deportivos al velerista Stefano Peschiera, quien logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2024. El deportista nacional, al obtener el tercer lugar en la categoría Dinghy de la vela olímpica, consiguió una medalla olímpica para el Perú, luego de más de treinta años. Recordemos que el último en obtener una presea había sido el tirador Juan Giha, quien obtuvo la de plata en Barcelona 1992.

En la resolución publicada este miércoles 14 de agosto, se señala que Stefano Peschiera será distinguido con los Laureles Deportivos en el grado de Gran Oficial, reservado para deportistas peruanos que han alcanzado el segundo o tercer puesto en competiciones internacionales. Asimismo, se establece que su nombre será inscrito en un lugar designado por el IPD.

Por otro lado, este no será el único premio entregado para Stefano Peschiera, ya que el Gobierno también prometió una suma de dinero para los deportistas que consigan el podio en los Juegos Olímpicos de París 2024. La presidente Dina Boluarte se comprometió a US$ 60,000 para los ganadores de oro, US$ 50,000 para los de plata, y US$ 40,000 para los de bronce. Además, su entrenador también recibirá un premio significativo, equivalente al 18% del monto otorgado al velerista.

Así ganó Stefano Peschiera la medalla de bronce

El peruano Stefano Peschiera consiguió el pasado miércoles 7 de agosto una medalla de bronce en la categoría Dinghy de la vela olímpica durante los Juegos de París 2024, En la prueba realizada en Marsella, el australiano Matt Wearn se adjudicó el oro, consolidando su dominio tras su victoria en Tokio 2020, mientras que la medalla de plata fue para el chipriota Pavlos Kontides. El velerista limeño, de 29 años, se destacó al lograr la primera medalla en vela para Perú y la quinta en toda la historia olímpica del país.

“Histórico, Perú vuelve a un podio olímpico tras 32 años gracias Stefano Peschiera. ¡Grítalo Perú! Stefano Peschiera, velerista del Programa París 2024 del IPD, conquistó el en los Juegos Olímpicos tras finalizar tercero de la general de dinghy masculino”, fue el mensaje del IPD tras la destacada actuación de Stefano Peschiera en París 2024.

Hasta el momento, las medallas olímpicas peruanas se han obtenido en diversas disciplinas: tres en tiro, incluyendo el oro de Edwin Vásquez en Londres 1948; y las platas de Francisco Boza en Los Ángeles 1984 y Juan Giha en Barcelona 1992; y una en voleibol femenino: presea de plata en Seúl 1988. El logro de Peschiera en París 2024 añade un nuevo capítulo a la historia olímpica del Perú y destaca el talento del deporte nacional.





