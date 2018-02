Uno de los golpes más duros de la temporada. A Brandin Cooks lo mandaron a dormir y no volverá al Patriots vs. Eagles por el Super Bowl 2018. El receptor de los Patriots de New England recibió una brutal tacleada por parte de de Malcolm Jenkins que lo sacó del partido.

Cooks estaba buscando ganar más yardas luego de la recepción del balón, pero mientras buscaba un hueco por donde escaparse, recibió una dura entrada por el lado. Jenkins lo tomó sin que lo viera y lo mandó al césped sin piedad. Más tarde, los mismos Patriots confirmaron que no volvería al juego.

El Super Bowl 2018, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, se disputa hoy en el US Bank Stadium de la ciudad de Minnesota. En esta ocasión, el título de la NFL será disputado por los New England Patriots y los Philadelphia Eagles.



Los Patriots, campeones defensores, son liderados por el mítico Tom Brady y llegan por décima vez a la gran final (segunda consecutiva). El equipo de New England parte como favorito a revalidar el título y conseguir lo que seria su sexto trofeo Vince Lombardi, y en todos teniendo como estrellas a Brady, de 40 años, y al entrenador en jefe Bill Belichick.