Aún no se conocen los nombres de los equipo que disputarán el título de la NFL , pero los precios de las entradas ya se hicieron públicos. El Super Bowl 2018 está a solo semanas y la anticipación ha hecho que muchos ya saquen sus ahorros para ser parte del show.



Yahoo Sports reveló el intervalo de precios de los tickets para el Super Bowl LII. Estos van desde los 950 hasta los 5 mil dólares para el evento que se llevará a cabo en el U.S. Bank Stadium.



Son bastante más cómodos que años anteriores, pero es porque es solo el ticket, mas no el paquete. En los próximos días, con los equipos confirmados, se darán más detalles.



El domingo se llevarán a cabo las finales de cada conferencia. Los Patriots, actuales campeones de la NFL, enfrentarán a los Jacksonville Jaguars en la final de la Conferencia Americana. Mientras que los Philadelphia Eagles harán lo propio con los los Minnesota Vikings, por la Conferencia Nacional.