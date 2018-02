A parte de la final de la NFL , los fanáticos asistieron al Super Bowl 2018 para ver el show de Justin Timberlake. Sin embargo, hubo uno que no estuvo tan entusiasmado con la presentación de medio tiempo y se hizo viral en Twitter.



Casi al final de la presentación, Justin Timberlake decidió subir a las gradas para cantar junto a los hinchas de la NFL. Se detuvo al lado de un niño, quien no supo manejar la situación.



A pesar de que empezó con pedirle un selfie al cantante, luego estuvo pegado al celular. Eso, teniendo en cuenta de que el exmiembro de NSYNC trató de animarlo todo el rato.



Esto llamó la atención de muchos usuarios de Twitter, quienes aseguraron que se trataba por la edad del niño. Puede que al ser tan joven no haya disfrutado mucho de las canciones de Timberlake.