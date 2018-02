Super Bowl 2018: así se montó y desmontó el escenario para el show de Justin Timberlake

Unos minutos estás viendo el juego por el título de la NFL, pestañeas y de pronto estás frente a un espectacular escenario, listo para uno de los mejores eventos del año. Uno de los grandes 'misterios' del Super Bowl es el montaje del plató para el show del medio tiempo, donde este 2018 se lució Justin Timberlake.

Tras el final de la primera mitad, y solo en cuestión de minutos, el US Bank Stadium de Minnesota, donde los Eagles y Patriots luchan por el título, se transformó en el escenario para que el exintegrante de N'Sync se convierta en el artista con más presentaciones del Super Bowl. Actuó también en la edición 35, del 2001; y además lo hizo en 2004, cuando destapó el pecho de la cantante Janet Jackson.



El show de Timberlake tuvo su punto más álgido con su hit "Can't stop the feeling" y desde luego contó con una gran puesta en escena.

El Super Bowl 2018, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, se disputa hoy en el US Bank Stadium de la ciudad de Minnesota. En esta ocasión, el título de la NFL será disputado por los New England Patriots y los Philadelphia Eagles.



Los Patriots, campeones defensores, son liderados por el mítico Tom Brady y llegan por décima vez a la gran final (segunda consecutiva). El equipo de New England parte como favorito a revalidar el título y conseguir lo que seria su sexto trofeo Vince Lombardi, y en todos teniendo como estrellas a Brady, de 40 años, y al entrenador en jefe Bill Belichick.