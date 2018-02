No eran los favoritos, pero fue en la cancha donde demostraron que eran los elegidos a ser los campeones de la NFL. Los Philadelphia Eagles brillaron en el Super Bowl 2018 y, como no podía ser de otra forma, decidieron festejar en el US Bank Stadium.



Con el famoso paseo del Trofeo Lombardi, todos los jugadores del equipo pudieron besarlo y tomarse fotos como los nuevos campeones.



Los Eagles vencieron por 41-33 a los Patriots y consiguieron su primer título de NFL. Así, se cobraron la revancha del 2005, cuando perdieron el Super Bowl a manos del equipo de Tom Brady.