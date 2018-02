Estrellas del cine, televisión, música, política y de la moda no pudieron perderse el Super Bowl 2018. La final de la NFL ha congregado a miles de personas y las celebridades no son la excepción.



Pink y Leslie Odom, Jr. fueron los primeros en llegar. Ambos eran parte del show. Justin Timberlake se hará presente en los próximos minutos pues estará en el evento de medio tiempo.



Entra a nuestra galería y entérate todos los nombres de las celebridades que asistieron al US Bank Stadium de Minnesota.