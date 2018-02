Los Philadephia Eagles no llegarán como favoritos al Super Bowl 2018 de este domingo, donde se enfrentarán a los New England Patriots, actuales campeones de la NFL. Pero sus fanáticos no dejan de soñar con ganar el primer título de su historia.

Al ser considerada una de las hinchadas más eufóricas entre los equipos de la NFL, la Policía de Philadelphia se ha visto obligada a tomar algunas medidas para evitar destrozos en caso de que ganen el Super Bowl.

Sin duda, una de las más llamativas fue la de engrasar los postes de luz, para evitar así que los fanáticos de los Eagles se puedan trepar para celebrar. De esta forma no solo evitarán destrozos, sino también que estos apasionados hinchas se lastimen durante los festejos.