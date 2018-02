Tom Brady es la estrella de los New England Patriots , pero eso no lo exime de cometer errores. La presión de defender el título de la NFL afectó al mariscal de campo y le hizo perder una jugada preparada en el Super Bowl 2018.



El hecho ocurrió en el segundo cuarto. Tom Brady hizo una finta para despistar a los Eagles, pero no pudo correr lo suficiente para atrapar el balón.



El MVP de esta temporada de la NFL dejó ir un touchdown que pudo haber ayudado a su equipo. Los New England Patriots van perdiendo hasta antes del show de medio tiempo.



La superestrella de 40 años intenta ganar su sexto Trofeo Lombardi contra los Philadelphia Eagles. Hasta el momento, ha ganado cinco títulos.