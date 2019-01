¡Son leyendas! Conoce a los jugadores que más veces han ganado el Super Bowl

El Super Bowl 2019 se llevará a cabo este domingo 3 de febrero en Atlanta. Los New England Patriots y Los Angeles Rams ya se preparan para este encuentro que definirá al nuevo monarca de la NFL. Pero antes, te contaremos qué jugadores han ganado más veces este campeonato, uno de ellos es de los Patriots.

Hablamos del mariscal de campo, Tom Brady, quien es el único jugador de esa posición que se ha llevado cinco anillos en la historia del Super Bowl. Ahora va por el sexto cuando enfrente a los Rams. De ganarlo, se convertirá en el jugador que más veces se ha llevado la final de la NFL.



Otro jugador que posee actualmente cinco títulos es Charles Haley. El exapoyador jugó entre 1986 y 1999 en los San Francisco 49ers, consiguiendo dos anillos. Después obtuvo tres más con los ​Dallas Cowboys.

También hay deportistas que han podido ganar cuatro veces el Super Bowl. Algunos de ellos son Ronnie Lott, Terry Bradshaw, Bill Romanowski y Adam Vinatieri. Entre los que han obtenido tres triunfos destacan Bill Walsh, Art Shell, Jerry Rice, Joe Gibbs, Dave Dalby, entre otros.



Hay, además, dos personas en la NFL que tienen 7 Super Bowl, aunque no como jugadores. El primero es Bill Belichick, actual entrenador de los Patriots. Cuando era coordinador defensivo de los New York Giants logró dos y también obtuvo cinco como entrenado en jefe de los New England Patriots.



El otros es Neal Daglen, quien ganó cinco cuando era parte del staff de los San Francisco 49ers, y dos como gerente general de los Denver Broncos.