No hay descanso: así se montó y desmontó el escenario para el show de Maroon 5 en el Super Bowl 2019 [VIDEO]

Unos minutos estás viendo el juego por el título de la NFL , pestañeas y de pronto estás frente a un espectacular escenario, listo para uno de los mejores eventos del año. Uno de los grandes 'misterios' del Super Bowl es el montaje del plató para el show del medio tiempo, donde este 2019 lució Maroon 5.

Tras el final de la primera mitad, y solo en cuestión de minutos, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Patriots y Rams luchan por el título, se transformó en el escenario para el grupo de Adam Levine. El show de Maroon 5 tuvo sus grandes éxitos, como Sugar, She will be loved, entre otros temas.



El Super Bowl 2019, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, se disputa en el Mercedes-Benz Stadium en el Atlanta. En esta ocasión, el título de la NFL será disputado por los New England Patriots y Los Angeles Rams.