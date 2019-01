Nunca hay que rendirse: Tom Brady, la historia del 'patito feo' que se convirtió en leyenda de la NFL

Era el inicio del 'Nuevo Milenio', año 2000, un veinteañero Tom Brady había terminado sus estudios en la Universidad de Michigan y se preparaba para entrar a la NFL. Aunque los expertos lo califican de "pobre complexión atlética" y de carecer de gran presencia física y fuerza, New England Patriots lo reclutó en la sexta ronda con la selección global 199 del draft.

Según el libro de Michael Holley, Patriot Reign, New England Patriots tenían planeado escoger al quarterback Tim Rattay, en lugar de Tom Brady. Por obra del destino, el equipo de Massachusetts escogió al joven que venía de Michigan.

Hasta ese momento, New England Patriots no tenía ningún título de Super Bowl. Sin imaginar que con la llegada de Tom Brady, la cuestión cambiaría: 2002, 2004, 2005, 2015 y 2017, los años que el equipo logró alzarse con el 'Súper Tazón'.

Sin embargo, la historia del '12' de New England Patriots y cómo llegó a la NFL pudo nunca haber ocurrido. Tom Brady nació el 3 de agosto de 1977 y se crió en San Mateo, California. En su niñez, visitó el mítico estadio Candlestick Park, donde vio jugar a uno de sus máximos ídolos, Joe Montana, figura de San Francisco 49ers.

A pesar de que le gustaba el fútbol americano, Tom Brady pudo haber sido cátcher de las Grandes Ligas. Incluso, fue reclutado por el Montreal Express cuando estaba en preparatoria. Pero, su pasión de la infancia pudo más y decidió ir a la Universidad de Michigan.

En su época universitaria, Tom Brady fue jugador de reservas en los Michigan Wolverines. En 1997, se encontraba en séptimo lugar en la tabla de posiciones y tuvo que 'lucharla' para poder jugar. Tal es así que la falta de minutos lo obligó a contratar un psicólogo de deportes para que lo ayudara a lidiar con la frustración e inquietud.

La oportunidad llegó y Tom Brady se mantuvo como número uno de quarterback por dos temporadas seguidas, 1998 y 1999. Durante su primer año como titular, marcó el récord de Michigan por el mayor intento de pases (350) y finalizaciones de pases (214).

De la mano de Tom Brady, los Michigan Wolverines triunfaron en 25 partidos. Y en 1999 lograron alzarse con el Orange Bowl tras vencer a Alabama, encuentro en el que logró acumular 369 yardas y cuatro touchdowns por aire. Con dos temporadas importante, era momento de 'volar' a la NFL.

En su primer año con los New England Patriots, Tom Brady completó uno de tres intentos de pases, para seis yardas. Además, terminó el Depth chart en el segundo puesto, sólo por detrás de Drew Bledsoe.



El 23 de setiembre de 2001, Tom Brady fue promovido a quarterback titular. Esto luego de la lesión de Drew Bledsoe, quien sufrió una hemorragia interna al chocar contra Mo Lewis, jugador de los New York Jets.



Aunque en sus dos primeros juegos Tom Brady no tuvo grandes números de pasador (79.6 y 58.7), en el tercer encuentro, ante Miami Dolphins, se mostró mucho más sólido y logró mejores números (148.3). Como quarterback titular, los New England Patriots ganaron once de catorce partidos.

Tom Brady terminó con 2843 yardas, 18 touchdowns y 12 intercepciones, siendo seleccionado para el Pro Bowl. En su primer juego de postemporada, ante Oakland Raiders, lanzó 312 yardas y llevó a los New England Patriots a ganar con un gol de campo.

El momento llegó y Tom Brady jugó su primer Super Bowl ante Los Angeles Rams. Con un gol de campo, los New England Patriots se llevaron el 'Súper Tazón' y Brady se convirtió en el quarterback más joven en ganar el máximo título de la NFL.

Este título no solo fue el primero de los New England Patriots, también para Tom Brady. Dos años después, en 2004, llegó el segundo título luego de vencer a Carolina Panthers por 32-29. Y al año siguiente repitieron el plato ante Philadelphia Eagles (24-21).

Después de esa época llena de victoria llegaron momentos difíciles para New England Patriots. A pesar de que volvió a una final del Super Bowl en 2008, el equipo de Tom Brady no pudo lograr el tercer anillo.

Pasaron diez años para que Tom Brady lleve a los New England Patriots a una nueva victoria en el Super Bowl. El 1 de febrero de 2015, el quarterback guió a su equipo a la victoria ante Seattle Seahawks por 28-24.

En 2017, Tom Brady- ya con 39 años- forzó a tiempo extra en un partido que se les había complicado a los Patriots, frente a Atlanta Falcons. En la prórroga, el equipo de Massachussets dominó en ocho jugadas y 75 yardas, lo que al final valió un nuevo título de Super Bowl.

Luego de una genial actuación ante Atlanta Falcons, Tom Brady fue nombrado el 'Jugador Más Valioso' (MVP) por cuarta vez en los siete partidos de Super Bowl que disputó. Y este año, el '12'- con 41 años- buscará ser el jugador con más títulos en la historia de la NFL, cuando este domingo enfrente a Los Angeles Rams en la edición 2019 del 'Súper Tazón'.

Tom Brady: récord del jugador de New England Patriots

*5 Super Bowl: 2002, 2004, 2005, 2015 y 2017

*4 MVP Super Bowl: 2002, 2004, 2015, 2017

*9 veces campeón AFC: 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018

*3 veces MVP de la NFL: 2007, 2010, 2017

*14 Pro Bowl (2001, 2004, 2005, 2007, 2009–2018)



Tom Brady: datos del jugador de New England Patriots

*Edad: 41 años

​*Peso: 102 kilos

*Talla: 1.93 cm