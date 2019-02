Está en todas: el insólito homenaje que recibió Tom Brady de famosa cerveza

Con 41 años, Tom Brady va camino a ser una leyenda de la NFL. Y este domingo, buscará ser el único jugador en ganar por sexta ocasión el Super Bowl. cuando New England Patriots enfrente a Los Angeles Rams en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta.

Al ser una de las estrellas de la NFL y uno de los jugadores más importantes en la historia del Super Bowl, una cerveza decidió rendirle un homenaje en su último anuncio publicitario. Se trata de Sam Adams, famosa bebida de Boston.

La cerveza presentó un afiche con el lema de 'Too old, too slow, still here' en redes sociales. Justamente, la frase que ha utilizado Tom Brady durante toda la temporada de la NFL para alentar a sus compañeros.

La etiqueta que acompaña a la cerveza tiene una imagen de una cabra sosteniendo un balón, esto en alusión al G.O.A.T (Greatest of all time). Además que el producto de Sam Adams será limitado.



Cabe señalar que New England Patriots se ganaron el derecho de estar por tercera vez consecutiva en el Super Bowl luego de revalidar su título de campeones de la Conferencia Americana ante Kansas City Chiefs. El marcador quedó 37-31 en el tiempo extra.



De esta forma, los Patriots jugarán su undécimo Super Bowl en su historia. "Toda la temporada tuvimos algunos problemas, pero nos recuperamos", declaró Tom Brady, quien será el jugador más veterano en disputar una final de la NFL con 41 años.



En tanto, Los Angeles Rams triunfaron en la Conferencia Nacional tras derrotar de visita a los New Orleans Saints por 26-23, también en el tiempo extra. De esta manera, jugarán el cuarto Super Bowl de su historia, después de 17 años.