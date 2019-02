¡Maroon 5 en el Super Bowl 2019! Horarios y canales para ver el show de medio tiempo del Patriots vs Rams

Maroon 5 ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) será el principal grupo que liderará el show de medio tiempo del Super Bowl 2019 o Super Bowl LIII en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. La banda dará su espectáculo junto a los raperos Travis Scott y Big Boi.

El gran juego de Los Angeles Rams vs New England Patriots dará mucho que hablar el domingo, pero para aquellos que no son tan fans al fútbol americano, definitivamente este encuentro será solo el acto de apertura para la gran presentación del medio tiempo.

Siguiendo los pasos de Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars y más, el tres veces ganador del Grammy, Maroon 5 será la gran estrella este año. Así lo anunció el mismo grupo a través de sus redes sociales.



Por otro lado, el Super Bowl LIII también promete ser una velada sin precedentes, ya que se estrenarán diferentes anuncios para la televisión y el cine. Se sabe que Disney tendrá algunos espacios contratados dentro del medio tiempo, por lo que muchos esperan que "Avengers: Endgame" se muestre en un nuevo avance extendido.

Con todos estos eventos ocurriendo en el mismo lugar, lo más buscado en Internet en los últimos días es dónde ver el concierto de medio tiempo de la Super Bowl LIII. Al ser un enorme evento televisivo, la cadena CBS tiene los derechos de transmisión exclusivos, aunque otros medios aliados también harán una retransmisión para sus respectivos países:



Estas son las horas en diferentes países para ver Super Bowl LIII. Es muy difícil calcular el medio tiempo en estos eventos, por lo que será cuestión de esperar a ver el desarrollo del partido:



Super Bowl 2019: horarios para ver el Half Time

Perú: 8:00 pm

México: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Atlanta (Estados Unidos): 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (lunes 4 de febrero)

Super Bowl 2019: canales para ver el show de medio tiempo