Super Bowl 2019: ¿cómo, cuándo y dónde ver Patriots vs Rams por la final de la NFL?

El Super Bowl 2019 se llevará a cabo este domingo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. New England Patriots jugarán por el anillo de la NFL por tercera vez consecutiva. Y su rival de esta vez será Los Angeles Rams.

Los Rams no disputaban una final de Super Bowl desde 2002. En aquella oportunidad se enfrentaron a los Patriots; sin embargo, no pudieron ganar el encuentro. Para la edición 53, el equipo californiano no está dispuestos a que eso vuelva a ocurrir.



Los New England Patriots se ganaron el derecho de estar por tercera vez consecutiva en el Super Bowl luego de revalidar su título de campeones de la Conferencia Americana ante Kansas City Chiefs. El marcador quedó 37-31 en el tiempo extra.



De esta forma, los Patriots jugarán su undécimo Super Bowl en su historia. "Toda la temporada tuvimos algunos problemas, pero nos recuperamos", declaró Tom Brady, quien será el jugador más veterano en disputar una final de la NFL con 41 años.



En tanto, Los Angeles Rams triunfaron en la Conferencia Nacional tras derrotar de visita a los New Orleans Saints por 26-23, también en el tiempo extra. De esta manera, jugarán el cuarto Super Bowl de su historia, después de 17 años.

Además del Super Bowl 2019, entre New England Patriots y Los Angeles Rams, el momento más esperado por los fanáticos de la NFL será el show del medio tiempo. En esta ocasión, Maroon 5 será el equipo encargado de dar el espectáculo.



La NFL confirmó que Maroon 5 estará acompañado por otros dos artistas. El primero será el rapero Travis Scott y el segundo Big Boi, artista ligado al hip-hop.

¿Qué canales transmitirán la final del Super Bowl 2019?



New England Patriots vs Los Angeles Rams en el Super Bowl 2019 este domingo 3 de febrero en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. El partido iniciará a las 6:30 pm (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN y FOX Sports para Latinoamérica. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de CBS Sports; mientras que en México, la cobertura la tendrán Televisa y TV Azteca

Horarios del Super Bowl 2019: New England Patriots vs Los Angeles Rams



México: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Atlanta (Estados Unidos): 6:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Chile: 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm