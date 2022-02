Mediotiempo Super Bowl 2022: fecha, horarios y canales del partido de Rams vs. Bengals.

El mundo entero se paraliza. Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals se enfrentarán este domingo 13 de febrero por el Super Bowl LVI 2022. ‘Carneros’ y ‘Bengalíes’ busca obtener la máxima gloria de la NFL e irán por la victoria ante una exigente afición. El medio tiempo del show tendrá la participación de conocidos artistas como Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blinge y Kendrick Lamar. Las acciones podrán verse en el Estadio SoFi, vía ESPN, TV Azteca, TUDN, FOX Sports y Telemundo Deportes.

Este Superbowl LVI, que tendrá a Matthew Stafford y a Joe Burrow en el duelo de quartebacks, se disputa en la ciudad californiana después de 30 años ha influido en el precio de las entradas para acudir al estadio y presenciar de este espectáculo junto al show de medio tiempo que tendrá a artistas como Snop Dogg y Eminem.

¿Quiénes estarán en el show de mediotiempo?

En el transcurso de 15 minutos, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blinge y Kendrick Lamar serán parte del escenario en el halftime que se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, considerado el escenario más grande y uno de los más vistos alrededor del mundo de forma simultánea.

En conjunto, las eminencias del rap cuentan con 22 álbumes número uno en los Billboard y combinados han ganado un total de 44 premios Grammy; Eminem es el cantante con más premios en su haber con 15; Kendrick, 13; Mary J. Blige, 9 y Dr. Dre,7. Snoop Dogg no ha ganado ninguna de las 17 veces que ha sido nominado desde 1994 hasta 2016.

¿Quién fue el encargo del show de mediotiempo en el año 2021?

The Weeknd, el artista canadiense que fue en el 2021 la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, estuvo junto a Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantaron el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretó “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl en Tampa.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el Superbowl?

La Superbowl LVI 2022 tendrá los precios más altos de la historia, con las entradas más baratas par acudir al Sofi Stadiumpara ver la final entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals con un precio superior a los 5.000 dólares, en la zona más alejada del terreno de juego, mientras que la más cara estaría muy cerca de los 20.000 dólares , aunque es muy posible que sigan subiendo con el paso de las horas.

Super Bowl LVI: canales de transmisión

Perú: ESPN 2

ESPN 2 México : Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3, Fox Sports

Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3, Fox Sports Ecuador: ESPN 2

ESPN 2 Venezuela : ESPN 2

ESPN 2 Paraguay: ESPN 2

ESPN 2 Brasil : ESPN

ESPN Estados Unidos: CBS, ESPN Deportes

¿A qué hora ver el Super Bowl 2022?

Perú: 6:30 p.m.

6:30 p.m. México: 7:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Venezuela : 7:30 p.m.

7:30 p.m. Paraguay: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Brasil : 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estados Unidos: 6:30 p.m. (Miami)

