¡Llega a nuestro país! Super Bowl de Fútbol Americano en Perú contará con equipos de Ecuador y Chile

En el Perú existe el fútbol americano. Es más, los equipos que practican este deporte en nuestro país se han organizado y han formado una Liga Peruana de Fútbol Americano que tendrá este sábado su segunda edición de Super Bowl, con la participación de clubes de Chile y Ecuador.

La jornada se realizará en el estadio Municipal José Carlos Mariátegui de San Juan de Lurigancho, los días sábado 16 y domingo 17 de febrero.

En este certamen, denominado "Tazón Ruricancho", nombre en honor a la historia de San Juan de Lurigancho, participarán los equipos de Berserkers de Quito (Ecuador) y los Titanes de Alto Hospicio (Chile), quienes competirán junto a los Raptors de Chorrillos, equipo campeón de la Liga Peruana de Futbol Americano y ganador del primer Tazón Ruricancho, y Los Titanes de San Juan de Lurigancho, nuevos inquilinos de la Liga Peruana, y anfitriones del torneo.

El torneo consta de 2 fechas, iniciándose este sábado 16 con los encuentros Raptors vs. Titanes de Chile, y Berserkers vs. Titanes de SJL desde las 2:00 p.m., para continuar el domingo 17, con el partido del tercer puesto a las 9:00 a.m. y la gran final a las 11:00 a.m., ambas fechas se realizarán en el estadio José Carlos Mariátegui.

Este deporte cuenta cada año con más aficionados e incluso los clubes peruanos han pactado ya salidas internacionales, a países como Argentina, Chile y Ecuador para disputar distintos torneos regionales.