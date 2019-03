¡Fue todo un éxito! Culminó la Copa Tubos QS 3000 en playa Señoritas, Punta Hermosa [FOTOS]

Fueron cinco intensos días de competencia, pero bajo excelentes condiciones. Tras un total de 75 series, el Claro Open Pro – Copa Tubos QS 3000, fecha del Mundial de Tabla de la World Surf League WSL llegó a su fin y fue el francés Gatien Delahaye quien se llevó la victoria, en una ajustada final ante el costarricense Carlos Muñoz.

Las acciones este domingo iniciaron con los cuartos de final. En la primera disputa del día estuvo el peruano Carlo Mario Zapata ante el brasilero Alex Ribeiro. Zapata era el último del ‘Inkateam’ que quedaba con vida en el evento y todo el público en playa hizo sentir la localía.



Culminó el Claro Open Pro Copa Tubos QS 3000 en playa Señoritas, Punta Hermosa. (Alessandro Ccurrarino) Caro Zapata en el Claro Open Pro Copa Tubos QS 3000, en Punta Hermosa. (Alessandro Ccurrarino)

“Contento con la campaña. Desde el 2013 que no competía. Este resultado me ha motivado bastante. Me gustaría comenzar estando en los QS que sean cerca al Perú”, declaró Carlo Mario tras salir del mar, bastante satisfecho pese a terminar ahí su participación. Finalmente, Zapata acabó el Claro Open Pro – Copa Tubos en quinta ubicación y se llevó 1260 puntos para el ranking mundial.



Las semifinales fueron determinadas tras las cuatro intensas series de los Cuartos, todas ellas disputas ‘hombre a hombre’. En la primera llave de semis estuvo Alex Ribeiro (BRA) contra Gatien Delahaye (FRA), con victoria del europeo por 14.10 a 10.00.



En la segunda ‘batería’ la pelea fue entre el costarricense Carlos Muñoz ante el brasilero Marcos Correa. La victoria fue para el tico Muñoz, quien sumó 13.37 ante los 10.43 del carioca.



Y así llegó la gran final del Claro Open Pro – Copa Tubos. Francia versus Costa Rica, en una fecha Mundial en Perú en donde 18 nacionalidades estuvieron representadas, con el más alto nivel de surfing. Fueron 35 minutos de intensa lucha, en medio de las mejores condiciones en el mar de Señoritas, una constante durante todos estos días.



El resultado final reafirma lo pelado que estuvo la serie. Tan sólo 0.57 puntos de ventaja le dio la victoria al francés local de Isla Guadalupe Gatien Delahaye. El galo sumó 14.50 gracias a sus dos mejores olas catalogadas con 5.67 y 8.83. Por su parte ‘Cali’ Muñoz acumuló 13.93, gracias a un 7.00 y 6.93.



“No sé qué decir en este momento, no tengo las palabras para explicar lo que siento. Hay mucho detrás de todo esto. He estado trabajando y entrenando muy fuerte en los últimos dos a tres años y ahora estoy aquí, en el podio, en el primer lugar y es increíble. Solo quiero agradecer a todos los que me han apoyado. Tan pronto llegué a los cuartos de final me di cuenta de que no tenía nada que perder y di el todo, me esforcé y lo hice”, declaró el campeón.



La próxima parada del Tour Mundial QS en Sudamérica será el Rip Curl Pro Argentina, a disputarse del 16 al 21 de abril en Playa Grande, Mar del Plata. La fecha puntuará para el Tour masculino (1500) y femenino (1000).

