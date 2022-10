Después de recorrer las olas de Sídney, Huntington y Malibú, nuestra medalla de plata en Lima 2019 y hoy embajadora del Team UNACEM volvió a disfrutar de las aguas limeñas, pues ya se encuentra entrenando para lo que será el Open Pro Punta Rocas 2022, un evento regional de la WSL, el cual se llevará a cabo entre el 15 al 20 de noviembre y que recibirá a los mejores surfers del longboard latinoamericano.

¿Cómo definirías tu participación en el Tour Mundial? Tengo entendido que tuviste ciertas complicaciones con el clima...

En Australia fue bien complicado. El clima y las olas no me jugaron a favor, sobre todo que no tenemos aquí ese tipo de olas, pero de ahí en Huntington, que fue la segunda parada del Tour Mundial me fue súper bien. Quedé novena, en este circuito, el mejor del planeta, solo son 24 mujeres y uno tiene que clasificar para poder ingresar. Ser una de las 24 mejores del mundo no es nada fácil, es súper complicado mantenerse a un ritmo a nivel top y ser la única mujer del Perú representando en esta disciplina, la verdad me siento súper orgullosa y al mismo tiempo sé que tengo que seguir entrenando más duro para buscar el sueño que es ser campeona del mundo en este circuito. Ese es uno de mis sueños más grandes.

A pesar de alcanzar un buen puesto no te sientes satisfecha...

La última fecha tenía esperanza de pasar más rondas, pero la verdad que mi surfing ha avanzado durante todo este tiempo y ello también gracias al respaldo que me da mi patrocinador, como UNACEM. Por ese apoyo sigo entrenando, preparándome para competir. Me ha mantenido dentro de los primeros lugares y eso para mí es un logro súper increíble por los años que he estado en el Tour. Hemos avanzando un montón. Antes estuvo dentro del Top 20 y he subido un montón. Por eso digo que mi surfing está evolucionando y estoy ganándome un nombre y podemos lograr mucho más, siempre y cuando tenga el apoyo de las marcas.

¿A qué crees que se deba tu gran avance?

Hubo varios campeonatos, pero lo que me ha mantenido súper consistente ha sido la parte física y mental. Tener a Piccolo (Clemente) a Oswaldo (Palomino), a Gabriel Hernández que es mi preparador físico. Es un equipo que está ahí empujándome y creo que, sin ellos, capaz hubiera tirado la toalla en algún momento, porque es bien difícil mantener el ritmo de competencia y salir fuera del país a competir.

Puesto 9 del mundo @wsl en esta última fecha del tour mundial. La verdad me siento orgullosa a pese que no es el resultado que espera en el tour mundial profesional de Longboard, pero diablos estar dentro de las mejores del mundo no es nada fácil, solo somos 24 🤯 y única hispana pic.twitter.com/wuc1NqBQBw — Maria Fernanda Reyes (@MaferReyes98) October 6, 2022

En cuanto al tema del apoyo, ¿las autoridades son conscientes del número de competencias internacionales?

El gobierno no te apoya nada. Si no fuera posible por las marcas que tengo (patrocinadores), no sería posible representar al Perú. Esto no solamente es federativo, sino también es parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) e interviene mucho el Ministerio de Educación, también, porque, al fin y al cabo, el Instituto recibe dinero del Ministerio y el deporte es de los logros que más trae al Perú, y ayuda a la educación porque cuando uno es deportista, también le dan oportunidades de estudio para que siga creciendo en la parte profesional deportiva y en la parte de conocimientos, y eso es muy importante para nosotros. Prácticamente nosotros lo hacemos por amor al arte porque deben entender que necesitamos comer, vivir y pagar nuestro hogar.

¿Pero no formas parte del Programa Apoyo al Deportista del IPD?

Sí, pero a mí me redujeron el 50% del PAD, si bien, antes nos ayudaban con algo, por lo menos en mi transporte, mi movilidad, la gasolina, un poquito también en mi alimentación porque de ahí no me cubre nada en las salidas al exterior. Viajar a Australia o California, no alcanza ni para pagar las tablas. Las tablas ida y vuelta y ya no me alcanza para nada más. Entonces, ese dinero lo utilizo aquí para mis entrenamientos y mis marcas me ayudan a poder salir al extranjero, y gracias a Dios tengo esa suerte. A veces tengo que buscármela porque las marcas no me dan todo, no me alcanza para todos los eventos. Si el gobierno no apoya estando tan cerca de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, quitarnos el 50% es desanimarnos. Créeme que si no tuviera las marcas hubiera renunciado al deporte por completo.

¿Te han brindado alguna explicación al respecto?

Hay campeonatos que para ellos no son válidos, cuando nuestro circuito en longboard de la WSL es el más importante a nivel mundial. Es el CT (Championship Tour) donde entran los mejores del mundo, de ahí viene la ISA (Asociación Internacional de Surf), Panamericanos y Latinoamericanos. Es todo un nivel, pero para ellos la WSL no es importante, a pesar de tener a los mejores exponentes del planeta, pero bueno, uno tiene que luchar contra viento y marea como lo hace en el agua.

Ya el otro año se viene Santiago 2023, ¿cómo será el sistema clasificatorio para el longboard?

Van a haber unos próximos Panamericanos de Surf el próximo año. No sé si se van a realizar en Panamá. Pero más allá de que pueda lograr el boleto en este clasificatorio, el evento más importante de cara a los Juegos Panamericanos es el Mundial ISA, que tiene más cupos a Santiago 2023.

María Fernanda Reyes ocupó el noveno lugar en la última fecha del Tour Mundial de Longboard 2022. (Foto: GEC)

¿Te ves sosteniendo otra medalla panamericana?

Me estoy preparando un montón. Sé que Santiago 2023 va a tener izquierdas (olas) y ese es mi fuerte. Yo corro mirando a la ola, pero contra la ola y, creo, que es mi fuerte. Pero bueno, ando motivada y tratando de volver a clasificar y traer una medalla al Perú.

Hablando de competencias, estamos a poco del Open Pro que se desarrollará aquí en Lima...

Es increíble. Punta Rocas ha sido la sede de Lima 2019 y hace tiempo que no hacen un circuito de longboard profesional. Este es clasificatorio para entrar a Tour Mundial y es un circuito super increíble. Hace años que no hay campeonatos acá en Perú para nosotros los peruanos. Hay en todos los países, mirando a Brasil nada más. Ahora hay más oportunidades para los peruanos, y ahora con el campeonato en Punta Rocas vamos a dejar todo en casa.

Si bien es cierto para Paris 2024 no se contará con la modalidad de longboard, ¿hay posibilidades que se realice en Los Ángeles?

Para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 están haciendo todo el trámite y Estados Unidos que va a ser la sede va a querer hacer longboard porque allá es como una cultura espectacular, algo que acá está creciendo. Cuando me fui allá en un regional quedé novena entre 34 mujeres estadounidenses y hawaianas. Sé que tengo el nivel y hay que seguir explotándolo más.





