El pasado fin de semana, el entrenador de atletismo José Luis Chauca Ascues fue humillado y maltratado verbalmente por Marita Letts Colmenares, tesorera de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (Fedepeatle). El hecho ocurrió cuando Chauca estaba dando una entrevista a un medio radial. Esto causó una indignación tan grande, que el mismo IPD tuvo que pronunciarse y anunciar una investigación.

Días después, Letts Colmenares ha salido a pronunciarse sobre lo sucedido. De acuerdo a la versión que le dio a Exitosa, ella tuvo que gritarle a Chauca y ordenarle que busque la mochila de la atleta Thalía Valdivia, porque la deportista necesitaba pasar la prueba antidoping y no tenía sus documentos, que estaban dentro de la mochila.

“Thalía estaba sola. Entonces busqué con la mirada a José Chauca, quien estaba fuera del área de atletas. Empecé a llamarlo pero no me oía. Como estábamos separados por una valla y debía darme tremenda vuelta para acercarme a él, procedí a gritarle. Yo lo venía llamando y no me contestaba”, declaró Letts.

La tesorera de la Fedepeatle también señaló que a veces es necesario poner un tono más perentorio y que existe una gran diferencia entre un grito peyorativo y uno para llamar la atención. Según ella, el que usó fue para llamar la atención. Además, agregó que como ella es la jefa del equipo, cuando llama a alguien, esa persona debe ir (en referencia a lo que le dijo a Chauca: "Si yo te llamo, tú vienes”).

Marita Letts también contó que, luego de lo ocurrido, habló con José Luis. "Él me dijo que no tenía ningún problema y que no me preocupara”, aseguró. Por último, añadió: “Este asunto está tapando y oscureciendo el evento. Los atletas son quienes deberían merecer la atención. Gente interesada en busca de poder está tratando se socavar el trabajo de la federación”.

Momento en que José Luis Chauca es humillado por María Letts, tesorera de la Federación de Atletismo

►El evento se pone bueno: Adam Cole deberá defender su título de NXT en Survivor Series 2019

►Al mando de Charlotte Flair: Raw anunció a su equipo femenino para Survivor Series 2019

►¡Sale a rugir! Diego Elías debutará este miércoles en el Campeonato Channel Vas 2019 de Squash en Reino Unido

►¡Tremenda invasión! Los luchadores de NXT se adueñaron del cuadrilátero del Monday Night Raw [VIDEO]