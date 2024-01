Houston Texans vs. Cleveland Browns se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) en el inicio de los Playoffs 2023-2024 por la NFL, desde el Wild Card Weekend. Las acciones se disputará este sábado 13 de enero desde las 4:30 p.m. (hora peruana). Los Texans acabaron en la cuarta posición de la Conferencia Americana, mientras que los Browns ocuparon el quinto lugar en la misma división. La temporada regular llegó a su final y ambos equipos luchan por obtener un lugar en el Super Bowl LVIII. El choque podrá ser visto a través de las señales de Fox Sports, Canal 5, ViX Plus y DAZN NFL Game Pass. No te pierdas los detalles a través de la web de Depor.

Houston Texans se prepara para el duelo por la NFL. (Video: Twitter)