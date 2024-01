La Semana 18 de la temporada regular de la NFL ha dado forma a los 14 equipos que competirán en los Juegos de Comodines en busca del codiciado Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. En esta nota de Depor, te proporcionaremos todos los detalles sobre los Playoffs de la NFL 2023-2024, clasificados, programación de partidos y toda la batalla en curso por llegar al Super Bowl.

En los últimos enfrentamientos, sorpresas como la clasificación a los Playoffs de los Pittsburgh Steelers y Green Bay Packers surgieron gracias a combinaciones de resultados, como la derrota de los Jacksonville Jaguars ante los Titans y la curiosa ‘maldición de la toalla’ que desató una serie de burlas desde la Semana 8.

Por su parte, en preparación para los Juegos de Comodines, solo los San Francisco 49ers y los Baltimore Ravens, como primeros sembrados en la Conferencia Nacional y Americana respectivamente, disfrutarán de una semana de descanso.

Clasificados a los playoffs de la NFL 2024

Al concluir la Semana 14, los San Francisco 49ers se convirtieron en el primer equipo clasificado para los NFL Playoffs 2023-2024. Posteriormente, se unieron a la contienda los Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Miami Dolphins, Detroit Lions, Cleveland Browns, Kansas City Chiefs y Los Angeles Rams. En la última semana, los boletos a los playoffs fueron asegurados por los Houston Texans, Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers y Green Bay Packers.

El equipo con el mejor récord de cada Conferencia obtiene un pase directo a la Ronda Divisional. Mientras tanto, en la emocionante Ronda de Comodines, los enfrentamientos incluyen al 2° vs. 7°, al 3° vs. 6° y al 4° vs. 5° de cada Conferencia.

Posición Conferencia Americana Conferencia Nacional 1 Baltimore Ravens (13-4) San Francisco 49ers (12-5) 2 Buffalo Bills (11-6) Dallas Cowboys (12-5) 3 Kansas City Chiefs (11-6) Detroit Lions (12-5) 4 Houston Texans (10-7) Tampa Bay Buccaneers (9-8) 5 Cleveland Browns (11-6) Philadelpia Eagles (11-6) 6 Miami Dolphins (11-6) Los Angeles Rams (10-7) 7 Pittsburgh Steelers (10-7) Green Bay Packers (9-8)

Partidos de comodines de la NFL 2024

SÁBADO 13 DE ENERO

Cleveland Browns vs. Houston Texans

Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs

DOMINGO 14 DE ENERO

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills

Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys

Los Angeles Rams vs. Detroit Lions

LUNES 15 DE ENERO

Philadelphia Eagles vs. Tampa Bay Buccaneers





Fechas clave de los playoffs de la NFL 2024

La Ronda de Comodines inicia del 13 al 15 de enero del 2024

inicia del 13 al 15 de enero del 2024 La Ronda Divisional será del 20 y 21 de enero del 2024

será del 20 y 21 de enero del 2024 Los Campeonatos de Conferencia se disputa el 28 de enero del 2024

se disputa el 28 de enero del 2024 El Super Bowl será el 11 de febrero del 2024

Recuerda que el próximo 11 de febrero, Las Vegas será testigo del Super Bowl, marcando la primera vez que el Allegiant Stadium albergará la gran final de la NFL. Aunque al inicio de la temporada se señalaba a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles como favoritos, ahora los Baltimore Ravens y los San Francisco 49ers han emergido como contendientes en la competición. Estaremos pendientes para seguir de cerca el desarrollo de los próximos enfrentamientos.





