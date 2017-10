Una buena noticia para los amantes del golf. Tiger Woods anunció que regresará a la competición en el Hero World Challenge, torneo que se celebrará del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Así, lo informó el estadounidense a través de su página de internet.

"Estoy emocionado de volver al golf competitivo en el Hero World Challenge", dijo Woods, ganador del certamen en cinco ocasiones del certamen y dueño de 14 'majors' (torneos mayores).



Además, el golfista de 41 años agradeció a los aficionados por el apoyo constante durante su lesión de espalda, la cual lo obligó a pasar por el quirófano cuatro veces desde 2014, y con sus problemas con la justicia.



Su último torneo fue el 3 de febrero en Dubai, donde firmó una tarjeta de 77 y se retiró precisamente al no poder superar el dolor de espalda. Cabe señalar que el exnúmero uno tiene 79 victorias en el PGA Tour y está a tres del récord histórico de Sam Snea.



Sin embargo, no gana un título importante desde el Abierto de Estados Unidos 2008 y no ha ganado ningún evento desde el Bridgestone Invitational 2013 del Campeonato Mundial de Golf.



FUENTE (AFP)