¡Perdemos todos! Comité Olímpico Peruano advirtió que podríamos quedar fuera de Tokio 2020 por intromisión del IPD

El temor invadió a todos los peruanos ayer, cuando el Comité Olímpico Peruano (COP) publicó un comunicado advirtiendo que Perú podría ser excluido de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , debido a la interferencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Sucede que el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte (CSJDHD) del IPD admitió una denuncia contra el COP, luego de que este último no envió a competir a dos atletas a los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, en Corea del Sur.



Este es un problema grave: el Comité Olímpico Internacional (COI) no permite la injerencia de la política en los Comités Nacionales. Si un Estado lo hace, puede ser inhabilitado. Sí, igual que cuando la FIFA nos desafilió por un mes en 2008, luego de que se creara una comisión para investigar al ex presidente de la FPF, Manuel Burga.



“Una sanción podría acarrear la intervención del COI, suspendiendo la participación peruana en Tokio 2020”, reza el documento que la COP, hoy presidida por Pedro del Rosario, le envió al IPD.



Depor buscó la versión del presidente del CSJDHD, José Mario Escudero, pero nuestras llamadas no fueron contestadas.

¿Por qué Perú no fue a PyeongChang 2018?

•Ornella Oettl (esquí alpino) no asistió porque, de acuerdo al COP, tuvo una indisciplina en unos Juegos Olímpicos de Invierno previos.



​•Jeremy Denat (esquí alpino), por su parte, no habría llegado a completar el trámite para nacionalizarse peruano. Nació en Francia.



El Comité Olímpico Internacional ya ha sancionado

​•Brasil. En 2017, el COI suspendió a un grande de Sudamérica por las acusaciones de corrupción a su Comité Nacional.



​•India. Fue sancionada por negarle la visa a dos tiradores de Pakistan, que iban a participar en el Mundial de Nueva Delhi 2019.

Otro caso: Federación Peruana de Tabla (FENTA) ha sido denunciada ante el IPD

La Federación de Tabla (FENTA) ha sido denunciada por no actualizar sus estatutos y el sábado se hará la manifestación oral ante el CSJDHD del IPD, el cual podría inhabilitar a sus dirigentes hasta por dos años.



De hacerlo, el dinero que la FENTA reparte a sus deportistas estaría congelado, por lo menos, hasta enero, solo seis meses antes de los Juegos Olímpicos. “Están perjudicando a los deportistas por una falta administrativa. Eso no tiene sentido”, dijo Alberto Figari, presidente de esta entidad.



Además, señaló que quien preside el CSJDHD, José Mario Escudero, tiene un conflicto de interés: fue tachado en las últimas elecciones de la FENTA.

