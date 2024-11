Han pasado un par de semanas desde que nos retiraron la sede del Sudamericano Sub-20, pero aún las repercusiones continúan. En el afán de buscar responsables, deslindarse de la culpa o ‘tirarse la pelota’, Agustín Lozano -presidente de la FPF- señaló que el IPD no cumplió con su compromiso de renovar a tiempo los estadios de Arequipa, lo que -según su visión- fue crucial para que el torneo no se realice en nuestro país. “Sería necesario preguntarle al IPD por qué no cumplió con lo prometido, especialmente con los plazos establecidos para los estadios de Arequipa”, fueron sus palabras a la salida del aeropuerto el último lunes.

Sus declaraciones no cayeron bien entorno al IPD y Gobierno Central, por lo que en las últimas horas, el Instituto Peruano del Deporte sacó un comunicado en el que sostiene otra versión diferente a la de Lozano. La entidad deportiva aclaró que sí dieron el dinero para el mantenimiento y remodelación de los estadios mencionados dentro de los plazos establecidos, lo que significa que alguna de las partes implicadas no estaría diciendo la verdad.

“El Gobierno aprobó partida por 25.3 millones de soles para el mantenimiento de estadios para el Sudamericano 2025 (estadios Mariano Melgar y Carlos Alfredo Villanueva de Arequipa y Nacional de Lima) [...] IPD cumplió y empezó a tiempo la ejecución de las mejoras de los estadios”, se lee en el comunicado del ente deportivo nacional.

Asimismo, el IPD reveló que los organizamos encargados de la realización del Sudamericano se reunieron días antes del retiro de la sede. “El 5 de noviembre, el IPD y la CONMEBOL realizaron una visita conjunta a los recintos elegidos en Arequipa. Al día siguiente, la Conmebol y la FPF visitaron el estadio Nacional. En ningún caso, la CONMEBOL hizo observaciones a la planificación de las tareas y acciones a realizar que había trazado el IPD”.

Todo estaba quedando listo para el Sudamericano Sub-20 2025

A finales de octubre, la CONMEBOL realizó el sorteo para la fase de grupos del Sub 20 y Perú fue ubicado en el Grupo A, junto a Uruguay, Venezuela, Paraguay y Argentina. En el otro bombo, figuraron Brasil (cabeza de serie), Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia. Con una fase de grupos y un hexagonal final, donde los cuatro primeros clasificaban al Mundial de la categoría, todo estaba siguiendo su curso para la realización del evento en nuestro país (en Lima y Arequipa).

Sin embargo, hace dos semanas, el ente rector sudamericano decidió quitarle la sede al Perú en medio de las investigaciones a Agustín Lozano, presidente de la FPF, por el caso ‘Los Galácticos’ y los reclamos por la falta de agilización en cuanto a los cumplimientos de los estadios, específicamente en Arequipa, como el estadio Mariano Melgar, Carlos Alfredo Villanueva.

Días después, la CONMEBOL anunció a Venezuela como la nueva sede del Sudamericano Sub 20, del 23 de enero al 16 de febrero del próximo año. El país llanero fue seleccionado tras una evaluación de sus instalaciones deportivas y las garantías de seguridad ofrecidas para los equipos participantes. Aunque todavía no se han confirmado los estadios donde se jugarán los partidos, la decisión representa una oportunidad importante para el país caribeño de consolidar su imagen como organizador de eventos internacionales.

