Comité Olímpico Peruano denuncia que peligra la presencia de Perú en Tokio 2020 por injerencia del IPD

El último lunes, Paola Mautino y otros deportistas denunciaron que el Instituto Peruano del Deporte había retirado el apoyo económico a 147 atletas nacionales. Y, hoy, el Comité Olímpico Peruano (COP) ha dado a conocer que, debido a la intromisión del IPD, Perú podría no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De acuerdo al comunicado del Comité Olímpico Peruano, "el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte del IPD ha admitido una denuncia contra el directorio del COP por una decisión tomada en el 2018, lo que significa una directa violación a la autonomía de la entidad presidida por Pedro Del Rosario".

La decisión que tomó el COP fue la de no enviar a deportistas a los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. Y lo hicieron por "la potestad que tiene el COP amparada en la Carta Olímpica". La denuncia admitida del Consejo Superior del Justicia y Honores del Deporte, según el comunicado, "ha prendido las alertas y es el propio Comité Olímpico Internacional el que ha recordado que no está permitido la injerencia de la política en las decisiones autónomas de cada Comité Olímpico Nacional".



"No vamos a permitir que socaven nuestra autoridad y nuestras decisiones. En su momento se acordó que no se inscribiera a los dos deportistas debido a que, en un caso, no se había culminado el trámite de naturalización; y en el otro porque pesaba, internamente, un antecedente de mal comportamiento en unos Juegos Olímpicos previos. Ello sumado al hecho, que el COP mantiene sus cuentas embargadas por una decisión judicial, hacía imposible en ese momento tener una representación en PyeongChang", explicó Del Rosario.

"El directorio del COP ha quedado sorprendido al conocer que la Segunda Sala del CSJDHD admitió una denuncia presentada por una entidad, y un personaje cuestionado. Eso, en buen romance, significa que una entidad que pertenece al Instituto Peruano del Deporte, es decir, es del Estado, pretende cuestionar la decisión que tomó nuestro directorio en enero del 2018", agregó.



El COP también ha enviado una carta, firmada por todo el directorio, al presidente del IPD, Sebastián Suito López. Allí advierten que una posible "sanción que pudiera ser impuesta por el CSJDHD podría traer como consecuencia la intervención del Comité Olímpico Internacional, suspendiendo la participación de las delegaciones deportivas del Perú en los juegos del Circuito Olímpico, siendo el más próximo el de Tokio 2020".

El IPD no se ha manifestado. Hasta el momento son 12 atletas los que han conseguido su pase a Tokio 2020. Algunos de ellos son Stefano Peschiera, Maria Belén Bazo, Alessandro de Souza, Kimberly García y Ariana Orrego.

