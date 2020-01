El más reciente cupo que consiguió Perú para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue en vela, gracias a María Pía Van Oordt y Diana Tudela. Las jóvenes de 19 años habían clasificaron en la modalidad 49er FX, un bote tripulado por dos mujeres y que es olímpico desde Río 2016.

Las dos veleristas empezaron en este deporte a los 11 años aproximadamente (2011). Pero fue en el 2012, en Mar de Plata, Argentina, cuando Diana vio la embarcación 49er por primera vez. Se prometió, entonces, que algún día navegaría en él. Su oportunidad tardó, pero llegó en 2018 durante el Centro-Sudamericano de Laser, que se realizó en Chile.

Paloma Schmidt –clasificada a los Juegos Olímpicos en vela laser radial- le había contado a Diana que unas amigas chilenas estaban vendiendo ese bote. Sin embargo, faltaba una acompañante.

“Diana me trataba de convencer, pero yo me negaba porque estaba en laser. Le dije, entonces, que le ayudaría a conseguir a alguien. Preguntamos a todo el Perú, pero nadie quiso. Así que quedamos en que después del Centro-Sudamericano la acompañaría a probar el 49er, pero que eso no significaba que yo estaba aceptando. Al final, me gustó y sin darme cuenta, me enganché”, cuenta María Pía.

Desde el primer día fue un reto porque no sabían cómo armarlo, aseguran ambas. En Chile habían recibido apoyo, pero “cuando nos subimos las dos juntas por primera vez, nos golpeábamos y al principio, nos sacábamos la mugre. Teníamos que adivinar cómo usar todo”, relata ‘Mapi’. “¡Pensé que nos íbamos a demorar dos años en aprender a controlarlo!”, exclama, por su parte, Diana.

Pero no fue así. El bote arribó en mayo del 2018 y a mediados del 2019 ya estaban disputando los Juegos Panamericanos, eran las más jóvenes de las regatas y las primeras peruanas en competir en esa categoría. “Cuando pasábamos a las brasileras (Martine Grael y Kahena Kunze, campeonas olímpicas) nos emocionábamos. Eso nos motivaba”, prolonga María Pía. “¡Ellas nos decían que navegábamos bien!”, añade Diana. No pudieron colgarse una medalla, pero la experiencia sirvió para el Mundial de Auckland, donde ganaron el cupo a Tokio 2020.

María Pía Van Oordt y Diana Tudela en su embarcación 49er FX. Ademá de ellas, los otros veleristas clasificados a Tokio 2020 son Stefano Peschiera, Paloma Schmidt y María Belén Bazo. (Foto: Instagram)

Argentina al obtener el bronce en Lima 2019 se había adueñado del boleto regional en 49er FX (Brasil, que obtuvo el oro, ya estaba clasificado). Las peruanas aún tenían opción en el Campeonato Mundial. Y los resultados se dieron. En ese torneo, el binomino albiceleste -conformado por Victoria Travascio y María Sol Branz- llegó séptimó y se adjudicó un pase a Tokio 2020. El regional se quedó vació y pasó a manos del dúo rojiblanco.

“Nuestro entrenador nos contó que habíamos clasificado. Obviamente, nos pusimos súper felices. Pero en ese momento todavía teníamos que competir”, narra María Pía. Y Diana prolonga: “Estabamos preocupadísimas por el viento, creo que nuestros padres festejaron más que nosotras”. El sueño olímpico que ambas tenían -'Mapi' desde que estaba en laser radial- se había cumplido.

Para Tokio 2020, se preparan un tiempo en Paracas. Después volarán hasta Argentina para entrenar con Travascio y Branz. El siguiente destino será Europa. Allí participarán en el torneo Trofeo Princea Sofía en Palma de Mallorca, España, y luego en la ronda tres del Hempel World Cup Series en Genova, Italia. Se quedarán no saben si en Barcelona o Garda para seguir practicando.

Aunque están enfocadas en los Juego Olímpicos de este año, el objetivo principal es París 2024. “Sentimos que Tokio es como un paso para llegar a París mucho más preparadas. Se que estos Juegos nos van a ayudar un montón”, señala Diana. Y María Pia concluye: "De todas manera nos vamos a preparar a full y en Japón vamos a darlo todo. ¡Éxitos, chicas!

Diana Tudela y María Pía Van Oordt iniciaron en la vela en la academia del Regatas. (Video: Instagram)

