Si uno se pone a pensar en el BMX latinoamericano, inmediatamente surge el nombre de la colombiana Mariana Pajón. Nacida el 9 de octubre de 1991 en Medellín, empezó desde muy pequeña en el mundo de la bicicrós. Hoy ya cuenta con dos medallas olímpicas de oro (en Londres 2012 y Río 2016, ambas en la modalidad de carrera), además de campeonatos mundiales y preseas panamericanas. Sin duda, una mujer luchadora y con talento que ha logrado meterse al ‘Olimpo’ del deporte mundial.

Sus padres Carlos Mario Pajón y Claudia Londoño también fueron deportistas. Su papá era kartista y su mamá practicaba la equitación. Tiene dos hermanos: Daniel, retirado del BMX, y Miguel, su actual mánager. Su familia, entonces, estaba muy ligada al deporte, así que ella decidió involucrarse en este mundo. Pero, primero, puso sus ojos en la gimnasia; aunque al final la bicicleta terminó por llamarle la atención. Aprendió a los tres años a pedalear y a los cuatro ya realizaba entrenamientos en pista. Incluso, en los siguientes años tuvo que competir contra niños -a los cuales vencía-, ya que no había una categoría femenina.

“Yo era una bebe cuando empecé. Tenía cuatro años y no me dejaban correr contra hombres. Empecé a crecer y me acuerdo que cuando ganaba, me premiaban aparte. Me preguntaba: 'pero si yo gané, ¿por qué a él también lo están premiando? Los papás de los niños mandaban cartas (para quejarse). Pero ahora se han abierto las puertas a las niñas y a los papás de las niñas para que acompañen a sus hijas a soñar, y a luchar por esos sueños”, declaró Pajón a Canal RCN.

Su camino al éxito

Mariana estudió parte de su primaria en el colegio La Enseñanza y allí mezclaba sus estudios con el BMX. “Tratamos de manejarle el tiempo para que pudiera hacer las dos cosas, y el colegio la apoyó. Siempre obtuvo las mejores notas, a pesar de que faltaba mucho por las competencias que tenía que afrontar”, le contó su madre Claudia al Comité Olímpico de Colombia. Su progenitora era una de las personas que más la motivaba a que practique este deporte. La llevaba a sus entrenamientos y la acompañaba en sus viajes a diferentes torneos nacionales e internacionales.

Cuando Mariana tuvo cinco años sufrió su primera lesión: se fracturó la clavícula. Esto causó que los familiares traten de convencerla para que practique otro deporte, pero no lo lograron. La jovencita antioqueña siguió, y a los nueve consiguió su primer título internacional en Argentina (en el 2000): era la única mujer enfrentándose solo a hombres. Dos años después, a los 11, viajó a Estados Unidos para formar parte del equipo Dan’s Competition. Ganó trofeos, continuó estudiando y aprendió inglés.

Durante este tiempo, demostró que el BMX no era solo para hombres. Y en ese momento llegó una motivación más: el deporte que tanto amaba iba a formar parte de Pekin 2008. “Cuando me enteré que el bicicrós sería incluido como deporte olímpico a partir de 2008, comencé a mentalizarme. Mi sueño era ganar una medalla olímpica. Por eso, me tatué en mi muñeca derecha los cinco anillos de colores que identifican los Juegos Olímpicos”, le relató Mariana al COC.

Desde entonces, empezó a triunfar en competencias internacionales: ganó el Mundial de BMX de la UCI 2008, en la categoría Junior Cruiser; el Mundial de Australia 2009 (Junior), el Mundial de Sudáfrica (Élite Cruiser) y el Mundial de Dinamarca 2011 (Élite). Además, en este periodo, se colgó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010; en los Juegos Sudamericanos de Colombia 2010; y en los Juegos Sudamericanos de Chile 2014. Por último, y quizá el logro más importante del 2011: se quedó con el oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en donde también fue la abanderada de su país.

La cima olímpica: Londres 2012 y Río 2016

Mariana Pajón tuvo su gran primera hazaña en la capital inglesa. En los Juegos Olímpicos del 2012, celebrados en Londres, la deportista cafetera volvió a ser la abanderada de su país y ganó su primera medalla de oro olímpica, la segunda en la historia de Colombia.

En la final, la ciclista antioqueña -de 20 años en esa época- cruzó la meta en 37,7 segundos. El segundo lugar fue para la neozelandesa Sarah Walker (38,1) y el tercero, para Laura Smulders (38,2). “Mi sueño se había cumplido. Recuerdo que me volteé, vi a mis papás y a todo el mundo celebrando. Me di cuenta que había ganado la presea de oro”, rememora la colombiana.

Tras ese primer gran éxito, siguió conquistando el mundo de la BMX y preparándose para los siguientes Juegos Olímpicos. En este tiempo, levantó 18 títulos mundiales, nueve campeonatos latinoamericanos, diez campeonatos Panamericanos, dos campeonatos Bolivarianos y dos campeonatos en Estados Unidos.

No pudo salir victoriosa en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 ya que en la final sufrió una caída y se tuvo que retirar. Pero la vida le dio su revancha en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Allí se llevó su segundo oro olímpico -la primera colombiana en lograr esta proeza- tras culminar la carrera de BMX en 34.09 segundos. La estadounidense Alise Post se adjudicó la plata; mientras que la venezolana Stefany Hernandez, el bronce.

¿Y Tokio 2020?

Mariana se está preparando para los Juegos Olímpicos de la capital japonesa. Sin embargo, en mayo del 2018, tuvo que alejarse de las pistas debido a una rotura de ligamento cruzado. Poco a poco se ha ido recuperando y pudo disputar los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde conquistó la medalla de oro.

"Llevo muchas cosas muy complejas este año. Me sentí fuerte nuevamente, con micro fracturas en los dos brazos, con puntos en el codo, tengo esguinces en el tobillo, en la rodilla y en la clavícula. Yo no sabía si iba a correr, pero son más las ganas y el corazón los que te hacen venir acá”, aseguró Pajón a los medios.

Y es cierto. En el 2019, no estuvo al cien por ciento, pero se ha ido recuperado. Y ha podido comenzar este 2020 con un podio. Se ubicó tercera en la válida de la Copa Mundo UCI de BMX, que se celebró en Shepparton, en Australia.

Actualmente, Mariana está en el puesto ocho del ranking mundial de BMX de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Está casada con el francés Vincent Pelluard y seguirá peleando por un cupo a los Juegos Olímpicos, en busca de una tercera medalla dorada.

Curiosidades

- A Mariana Pajón le dicen la ‘Hormiga Atómica’ porque es pequeña, rápida y fuerte. Se lo puso Sarah Walker, deportista de BMX.

- Mariana siempre corre con el número 100 en su bicicleta. Esta es su explicación: “El número 100 lo escogí cuando entré a la categoría élite. Había elegido el 111 porque en mi mente solo había tres posibilidades: ganar, ganar y ganar, pero me di cuenta de que no era así, que lo más importe era dar el 100% y ahora es mi única opción”, le dijo a Caracol Tv.

- Mariana compite con calcetines de distinto color. Según contó a los medios, cuando se enfrentaba a niñas grandes siempre perdía, pero pudo ganar cuando, por una equivocación, se puso dos medias distintas. “Me he acostumbrado a hacerlo durante años. Cuando tenía 14, competía contra ‘riders’ de 18. Un día no cumplí con mi ritual y perdí por poco. Me lo tomé como un error y desde entonces he mantenido el hábito”, contó durante una entrevista con Red Bull.

Sus títulos mundiales, panamericanos y olímpicos

- Mundial de China 2008 - Series Júnior Cruiser

- Mundial de Australia 2009 - Series Júnior

- Mundial de Sudáfrica 2010 - Series Élite Cruiser

- Mundial de Dinamarca 2011 - Series Élite

- Juegos Panamericanos Guadalajara 2011

- Juegos Olímpicos de Londres 2012

- Mundial de Nueva Zelanda 2013 - Time Trial Élite

- Mundial de Holanda 2014 - Series Élite

- Mundial de Bélgica 2015 - Time Trial Élite

- Mundial de Colombia 2016 - Series Élite

- Juegos Olímpicos de Río 2016

-Juegos Panamericanos Lima 2019

