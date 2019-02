¿Los unió el Super Bowl? La historia de amor de Tom Brady y Gisele Bündchen

El amor a primera vista sí existe y prueba de ello es la historia de amor de Tom Brady y Gisele Bündchen que se enamoraron en la primera cita y todo gracias a un amigo en común que se convirtió en cupido y organizó un encuentro, ya que esa persona sentía que ambos deberían estar juntos. Una historia que conocerás previo al Super Bowl 2019.

Ya han pasado nueve años desde que ambos decidieron casarse y tener dos hijos. Hoy en día son la pareja más popular del medio y a pesar que han demostrado ser una relación sólida, también han pasado por momentos difíciles.

La historia de amor de Tom Brady y Gisele Bündchen

Tom y Gisele se conocieron en una cita a ciegas, organizada por un amigo en común. "Cuando vi a Tom supe que era el adecuado. Pude ver en sus ojos que era un hombre con integridad que creía en las mismas cosas que yo", contó la brasileña hace un par de años en una entrevista.

Al poco tiempo de haber iniciado su relación, pasaron por una de sus primeras crisis, ya que el mariscal de campo se enteró que estaba esperando a su primer hijo con su ex pareja, Bridget Moynahan.

"Dos meses después de nuestra relación, Tom me dijo que su ex novia estaba embarazada. Al día siguiente, las noticias estaban en todas partes, y sentí que mi mundo se venía encima", escribió Bündchen, en su autobiografía, Lessons: My Path to a Meaningful Life.

Sobre el primer hijo de su pareja, la ex modelo confesó que al inició no fue nada fácil sobrellevar esta situación, pero con el paso de los años asegura que no podría haber pedido un niño ‘extra’ más dulce.

En 2009, tres años después de que se conocieron y comenzaron a salir, se casaron con una ceremonia pequeña e íntima, tanto que contó con 40 invitados.



Desde ese momento la vida de la pareja ha estado lleno de grandes momentos, uno de los más importantes es sin duda el nacimiento de sus pequeños: Benjamín nació el mismo año de la boda y Vivian Lake nació en el 2012.



Otro de los momentos más difíciles que pasaron, fue en el 2015, cuando la modelo decidió decir adiós a las pasarelas y Brady sumó su cuarto anillo de la NFL, pero sin embargo luego recibió una sanción por el polémico caso de los balones desinflados. Es aquí que todos pensaban que ellos estaban en una crisis.



“Creo que hemos pasado por algunos momentos difíciles juntos. Creo que ahí es cuando te das cuenta de quiénes son tus amigos y de quién te ama. Mi padre siempre dijo que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones y pienso, que sin importar qué tan difícil sea, siempre nos hemos apoyado el uno al otro. Y creo que eso es lo más importante que puedes tener en tu vida, ¿sabes?, un sistema de apoyo y de amor”, contó la brasileña.



Relación actual

La pareja es muy exitosa. Este 2019, Tom Brady participará la nueva edición del Super Bowl y espera ganar a los Angeles Rams el próximo domingo 3 de febrero.



El quarterback ha participado en ocho super Bowls, de los cuales ha ganado cinco (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI).



Por su parte, Gisele, siempre será recordada como la mejor modelo mejor pagada del mundo de la moda y sin duda su trabajo ha marcado un hito que muchas buscan superar.



La pareja lleva 9 años juntos y todos los días se muestran más enamorados que nunca a través de las redes sociales. Ellos no dudan en profesar su amor ante todos sus seguidores y sin duda son el ejemplo a seguir sobre las relaciones amorosas.