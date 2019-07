Tour de Francia 2019: sigue la Etapa 6 entre Mulhouse y Planche des Belles Filles

Tour de Francia 2019 EN VIVO | ONLINE: sigue la Etapa 6 de la carrera, de 160.5 kilómetros entre Mulhouse y Planche des Belles Filles, que se disputará este jueves 11 de julio desde las 7:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

El eslovaco Peter Sagan silenció a sus críticos y ganó la quinta etapa del Tour de Francia el miércoles, mientras que el francés Julian Alaphilippe retuvo el maillot amarillo.

Tour de Francia - Etapa 6: horarios de la competencia



México - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

El tres veces campeón del mundo registró su duodécima victoria de etapa en la carrera más grande del ciclismo, emergiendo victorioso de un sprint grupal en la ciudad oriental de Colmar al final de la ruta de 175,5 kilómetros (109 millas) entre los bosques y colinas de la Cordillera de los Vosgos, en el oeste de Francia.



Sagan, el sprinter que ha dominado el ciclismo en los últimos años, llegó al Tour de Francia luego de una temporada decepcionante y fue superado en el sprint del martes en Nancy.



En Colmar obtuvo su venganza y salió adelante a la mitad del camino para superar a Wout van Aert y a Matteo Trentin.

"Sólo tengo que hacerlo con pasión y las victorias llegan", comentó Sagan. "Tengo que agradecer a todos mis compañeros. Han hecho un gran trabajo y finalmente tenemos la victoria en el Tour de Francia que queríamos. Es muy bueno para nosotros. Controlamos todo el día, en la parte plana y hacia el final. Hice lo mejor que pude. Todos necesitan tener buena suerte y un buen día para ganar", indicó



El sprint no fue disputado por los especialistas, que se rezagaron en las cuatro subidas del programa.



Alaphilippe terminó en el grupo principal junto a los principales contendientes, incluido el campeón defensor Geraint Thomas, sin cambios en la cima de la tabla general.



La etapa tuvo un comienzo intenso y un grupo de cuatro ciclistas logró separarse del resto luego de una serie de ataques sin éxito.



Mads Wurtz, Tim Wellens, Toms Skujins y Simon Clarke colaboraron y construyeron una ventaja de dos minutos sobre el pelotón. El ritmo en la parte trasera de la carrera aumentó en la segunda mitad de la etapa, pero el cuarteto llegó a la cima del Castillo de Haut-Koenigsbourg con un minuto y 45 segundos por delante.

► 'Fuerte' Barzola se prepara para el UFC Uruguay: "Estoy haciendo un campamento más sacrificado y lejos de todo"



►¡No te lo pierdas! Rey Mysterio envió fraterno saludo a los peruanos previo al evento de WWE en Lima [VIDEO]



► ¡Con sabor a revancha! Peruano José Zarauz enfrentará a Paulo 'Bananada' en la estelar del FFC 39



►¡Un partido de lujo! Rafael Nadal se enfrentará a Roger Federer en las semifinales de Wimbledon 2019