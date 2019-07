Tour de Francia 2019: sigue la Etapa 11 de la carrera entre Albi y Toulouse

Tour de Francia 2019 EN VIVO ONLINE: sigue la Etapa 11 de la carrera, de 167 kilómetros entre Albi y Toulouse, que se disputará este miércoles 17 de julio desde las 7:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.



Tras la sorprendente jornada de viento y abanicos del lunes en la que una caída dejó a Mikel Landa casi sin opciones y varios favoritos se complicaron la general, el Tour de Francia descansó el martes en Albi con el defensor del título, el galés Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal en la "pole position" ante la inminente llegada de los Pirineos y la crono de Pau.

Tour de Francia - Etapa 11: horarios de la competencia



México - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

El Ineos, antiguo Sky, domina la clasificación con sus dos líderes al frente de la general, aunque el maillot amarillo repose de manera provisional en las espaldas del francés Julian Alaphilippe. Situación propicia para la escuadra británica, que, sin embargo, no quiere hablar de excesos de confianza.



La próxima prueba comprende un recorrido de 167 kilómetros en forma de gran 'S' camino a los Pirineos y concluye con una larga recta de más de dos kilómetros.



"Una etapa bastante corta y sin mayores dificultades", estimó el director de carrera, Thierry Gouvenou. "Es una elección intencionada para preparar los cuerpos antes del tríptico de los Pirineos y la contrarreloj individual. Después sólo le quedarán a los velocistas dos oportunidades", en Nimes y en los Campos Elíseos.



La última presencia del Tour de Francia en la capital de la región de Occitania, en el sur de Francia, data de 2008, cuando Mark Cavendish se impuso al esprint.



De aquella ocasión apenas se mantiene un puñado de corredores en el pelotón de esta edición del Tour (Valverde, Nibali, Sánchez, Bonnet, Burghardt, Langeveld, Terpstra).

Con información de EFE y AFP

