Tour de Francia 2019: sigue la Etapa 4 entre Reims y Nancy con el colombiano Egan Bernal

Tour de Francia 2019: sigue Etapa 4 de la carrera de ciclismo de ruta, de 213.5 kilómetros entre Reims y Nancy, que se disputará este martes 9 de julio desde las 7:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

Tour de Francia - Etapa 4: horarios de la competencia

México - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

España - 2:00 p.m.



Un demoledor ataque en de Julian Alaphilippe en los 16 kilómetros (10 millas) finales le dio el lunes al francés la tercera etapa y el liderazgo de la clasificación general del Tour de Francia.



El francés se despegó del pelotón durante un ascenso corto pero empinado en los viñedos de Champagne y corrió solo los últimos 16 kilómetros (10 millas), por las calles empedradas de la Champagne Avenue en Epernay. Fue su tercera victoria en una etapa del Tour.



Mike Teunissen , quien lideraba la carrera, no pudo seguirle el ritmo y se rezagó. Quedó a más de cuatro minutos y medio en la general.



Once ciclistas, incluido el colombiano Egan Bernal, cruzaron la meta a 26 segundos y otro pelotón más amplio llegó a 31.

Alaphilippe aventaja por 20 segundos al belga Wout Van Aert y por 25 a Steven Kruijswijk y George Bennett, todos del equipo Jumbo Visma. A 40 aparecen Michael Matthews y Egan Bernal, sexto.



El nuevo líder tomó por sorpresa a todo el mundo con su acelerada tan lejos de la meta y luego resistió el embate de sus perseguidores.

"Hice exactamente lo que tenía planeado", expresó Alaphilippe, quien completó un recorrido de 215 kilómetros en cuatro horas, 40 minutos y 29 segundos.

FUENTE: AP

