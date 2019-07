Tour de Francia 2019: sigue la Etapa 12 entre Toulouse y Bagnères-de-Bigorre

Tour de Francia 2019 EN VIVO ONLINE: sigue la Etapa 12 de la carrera, de 209.5 kilómetros entre Toulouse y Bagnères-de-Bigorre, que se disputará este jueves 18 de julio desde las 7:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

El Tour de Francia aborda la primera etapa en los Pirineos, con la jornada menos dura de las tres con que contará en la zona, pasando Peyresourde y Hourquette d'Ancizan, los dos puertos de la duodécima etapa.



Tour de Francia - Etapa 12: horarios de la competencia



México - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

En esta primera etapa pirenaica, se atravesará primero, en el km 138, el Peyresourde (13,2 km a 7 %), uno de los grandes "clásicos".

Después llegará otro puerto también de primera categoría, Hourquette d'Ancizan, un descubrimiento reciente del Tour (en 2011) en una carretera ondulada a través del bosque.



En la cumbre, situada a 30,5 kilómetros de la llegada, solo restará descender hacia Bagnères-de-Bigorre, ciudad etapa del Tour por duodécima vez.



En 2013, el irlandés Dan Martin se impuso allí en un esprint con su compañero de escapada, el danés Jakob Fuglsang.



La salida de la duodécima etapa se dará delante del Stadium de Toulouse, cerca del barrio obrero de Bagatelle, donde tiene su sede una asociación que envía al Tour a niños, que quieren ser futuros periodistas, desde hace diez años.



"Queríamos salir desde Bagatelle, pero no hemos podido hacerlo por cuestiones técnicas y logísticas", precisó a la AFP el director adjunto del Tour, Pierre-Yves Thouault, respecto a este inicio de etapa inédito en la "Ciudad Rosa".

En la víspera, el australiano Caleb Ewan (Lotto) ganó al esprint la undécima etapa del Tour de Francia tras un recorrido de 167 kilómetros entre Albi y Toulouse, mientras que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck) mantuvo el maillot amarillo de líder de la general.

Con información de AFP

