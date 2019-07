Tour de Francia 2019 en vivo: Etapa 16, fecha, horas y canales TV para seguir la competencia de ciclismo

El Tour de Francia 2019 , la carrera más importante del mundo dentro del ciclismo, continúa con la etapa 16 este martes 23 de julio desde Nimes, que será salida y llegada y abrirá las puertas de los Alpes. Conoce los horarios y canales de TV que transmitirán el evento deportivo en vivo y en directo por televisión para estar mayor informado de la edición número 106 del evento.

Junto al Giro de Italia y a la Vuelta de España, el Tour de Francia es una competición que genera gran expectativa a millones de aficionados del ciclismo en todo el mundo cada verano en Europa. Como se sabe, son muchos los aficionados que siguen por el televisor las etapas del evento deportivo para no perderse detalles de la misma.

De esta manera, será muy fácil seguir todas las etapas del Tour de Francia con la parrilla de canales en diferentes partes del mundo para seguir en vivo la competición. Para ello, también te damos la información más completa que inició el 6 de julio hasta el 28 del mismo mes.

Este lunes será día de descanso para todos los competidores y el Tour de Francia se retomará el próximo martes 23 de julio, con la decimosexta etapa de la carrera. Este será un recorrido de 177 kilómetros, con salida y llegada en Nimes.

Sigue todas las incidencias del Tour de Francia 2019. Este martes 23 de julio se realizará la Etapa 16.

¿Cuándo y dónde se celebra el Tour de Francia?

El Tour de Francia celebra su edición 106 desde el sábado 6 al 28 de julio, día al que se conocerá al vencedor de las 21 etapas que conforman la competición. La larga carrera recorre partes de la geografía de Francia y Bélgica y finaliza tres semanas después con la llegada de los ciclistas en el tradicional circuito por los Campos Elíseos en París.

Los 3460 kilómetros de recorrido que comprenden las 21 etapas de la carrera están divididos en dos contrarreloj, ocho etapas para velocistas, cinco etapas de media montaña y seis etapas de alta montaña de las cuales cinco son finales en alto. El Tour de Francia incluye un total de 26 montañas y colinas de categoría.

La competición es la segunda y la más importante de las denominadas Grandes Vueltas del circuito Uci World Tour 2019.

Entre los participantes, El colombiano Nairo Quintana y el alavés Mikel Landa vuelven a repetir y a luchar para conseguir el deseado maillot amarillo. Quintana consiguió dos segundas posiciones en 2013 y 2015.

Etapa 16 del Tour de Francia 2019

El británico Simon Yates sumó su segunda victoria en el Tour de Francia , tres días después de haber estrenado su casillero en la ronda gala, y el francés Julian Alaphilippe conservó el maillot amarillo de líder en una etapa con protagonismo del equipo Movistar español.

El ciclista del Mitchelton, ganador de la pasada Vuelta, se impuso el pasado jueves en Bagnères-de-Bigorre en la primera etapa de Pirineos y repitió en la última de ese macizo, con tres puertos de primera, al término de una larga escapada.

Alaphilippe encabeza la general con 1:35 sobre el británico Geraint Thomas. El colombiano Egan Bernal es quinto, a 2:02; y los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde séptimo y octavo a 4:54 y 5:00 del líder, respectivamente.

Superados los Pirineos, el pelotón del Tour de Francia afronta la segunda jornada de descanso que dará lugar a la traca final, marcada por una jornada de transición, otra de media montaña y tres duras etapas alpinas antes del paseo triunfal del campeón por los Campos Elíseos.

Restarán casi 1.000 kilómetros, algo menos de un tercio del total, pero que aglutinan buena parte de las grandes dificultades de la edición, con seis puertos por encima de los 2.000 metros de altitud, dos de ellos como sede de la meta.

La gestión de la jornada de descanso se antoja, en ese contexto, como clave, puesto que llega solo seis días después de la anterior y como último refugio antes de afrontar la recta final.

Los equipos se aposentarán en Nimes, que será también salida y llegada de la etapa del próximo martes, que abrirá las puertas de los Alpes.

Canales para ver el Tour de Francia en vivo

Conoce los diferentes canales en el mundo para seguir el Tour de Francia 2019 en vivo y en directo.

La edición 106 del Tour de Francia ronda de 21 etapas correspondientes al calendario UCI World Tour que se disputa desde el 6 al 28 de julio. Depor te da a conocer la parrilla de canales para poder seguir en vivo y en directo en casi todos los diferentes partes del mundo el sefuno mayor evento deportivo del mundo en número de espectadores.

En Francia la carrera será emitida por France TV Sports, en España por el canal temático Teledeporte de RTVE y en Italia por RAI Sport. Además en toda Europa el Tour de Francia estará cubierta por Eurosport, así como en la región de Asia –Pacífico.

En América todas las etapas de la carrera se retransmiten en vivo en NBC Sports en Estados Unidos, y Sportsnet y RDS en Canadá. ESPN y DirecTV Sports cubrirán América Latina y el Caribe, CaracolTV lo hará en Colombia y Canal 2,4,6 en El Salvador y Zhbibo TV en Chile.

En el oriente, los aficionados japoneses podrán seguir el Tour de Francia en vivo en J Sports. En Nueva Zelanda, la carrera también será emitida en vivo por Sky Sports y en Australia por SBS. La Grande Boucle se transmitirá en directo en Sudáfrica a través de Supersports y y en todo el Oriente Medio y África del Norte en BeIN Sports.



Finalmente, en toda América Latina puedes seguir el Tour de Francia en vivo y en directo vía DirecTV Sports.

Así terminó la Etapa 15 del Tour de Francia

1. S. Yates

2. T. Pinot +33''

3. M. Landa +33''

4. E. Buchmann +51''

5. E. Bernal +51''

6. L. Kämna +1' 03''

7. G. Thomas +1' 22''

8. S. Kruijswijk +1' 22''

9. A. Valverde +1' 22''

10. R. Porte +1' 30''



Así está la tabla general del Tour de Francia

1. J. Alaphilippe

2. G. Thomas +1' 35''3. S. Kruijswijk +1' 47''

4. T. Pinot +1' 50''

5. E. Bernal +2' 02''

6. E. Buchmann +2' 14''

7. M. Landa 4' 54''

8. A. Valverde +5' 00''

9. J. Fuglsang +5' 27''

10. R. Uran +5' 33''



Etapas y recorridos del Tour de Francia

1° Etapa | 6 de julio | Bruselas – Bruselas

2° Etapa | 7 de julio | Bruselas – Bruselas (CRE)

3° Etapa | 8 de julio | Binche – Épernay

4° Etapa | 9 de julio | Reims – Nancy

5° Etapa | 10 de julio | Saint-Dié-des-Vogues – Colmar

6° Etapa | 11 de julio | Mulhouse – La Planche

7° Etapa | 12 de julio | Belfort – Chalon sur Saone

8° Etapa | 13 de julio | Macon – Saint-Etienne

9° Etapa | 14 de julio | Saint-Etienne – Broude

10° Etapa | 15 de julio | Saint Flour – Albi

11° Etapa | 17 de julio | Albi – Toulouse

12° Etapa | 18 de julio | Toulouse – Bagneres de Bigorre

13° Etapa | 19 de julio | Pau –Pau (CRI)

14° Etapa | 20 de julio | Tarbes – Tourmalet

15° Etapa | 21 de julio | Limoux – Prat dÁlbis

16° Etapa | 23 de julio | Nimes – Nimes

17° etapa | 24 de julio | Pint du Gard – Gap

18° Etapa | 25 de julio | Embrun – Valloire

19° Etapa | 26 de julio | Saint Jean – Tignes

20° Etapa | 27 de julio | Albertville – Val Thorens

21° Etapa | 28 de julio | Rambouillet – París



Declaraciones de los protagonistas en el Tour de Francia

El británico Simon Yates (Mitchelton Scott) se mostró "orgulloso y muy feliz" tras alcanzar en la inédita cima de Prat D'Albis.

El británico Simon Yates (Mitchelton Scott) se mostró "orgulloso y muy feliz" tras alcanzar en la inédita cima de Prat D'Albis su segundo triunfo en el Tour de Francia.

"Estoy muy orgulloso de lograr esta victoria. Fue un día extremadamente difícil desde el principio hasta el final. Corrí como me gusta, trato de ser agresivo y me las arreglé para lograrlo. Estoy muy feliz". Yates, como el pasado viernes en Bagnéres de Bigorre, tuvo una oportunidad y no la dejó escapar. "La agarré con las dos manos", dijo.

"Estaba preocupado por mí me atrapaban. Iba con Simon Geschke, que hizo un buen trabajo, pero realmente necesitaba irme en la subida. No estaba realmente seguro de mantenerme en solitario, pero la ventaja era grande y la pude aprovechar".

El español Alejandro Valverde (Movistar) aseguró en la inédita cima de Prat D'Albis, final de la decimoquinta etapa del Tour de Francia.

El español Alejandro Valverde (Movistar) aseguró en la inédita cima de Prat D'Albis, final de la decimoquinta etapa del Tour de Francia, que su equipo "es luchador y no se da por vencido".

"Somos un equipo luchador y no nos damos por vencidos. Nairo tuvo ayer un mal día, afectado por la caída, pero hoy ya tenía otro cuerpo y mañana tenemos jornada de descanso. Todavía queda mucho Tour", dijo Valverde, que acabó contento tras una jornada marcada por una escapada numerosa y los ataques postreros de Landa y Pinot.

"Lo hemos vuelto a intentar metiendo a tres hombres en la fuga y ha salido bien, Landa se ha acercado en la general, arrancó en el penúltimo puerto y ha sacado diferencia. Yo aguanté con (el galés) Geraint Thomas. Ha sido un buen día, estamos contentos".

El español Mikel Landa, tercero este domingo en la etapa del Tour de Francia, lo que le hizo ascender cuatro puestos para colocarse séptimo, aseguró que subir al podio de París "es posible", al tiempo que lamentó la caída que sufrió el pasado lunes, que le hizo perder dos minutos y medio.

"El día que me caí perdí mucho tiempo, hablar de la victoria es demasiado, pero el podio todavía es posible. También me gustaría ganar una etapa, quedan algunas muy duras", señaló el corredor del Movistar.

"Me da mucha pena haberme caído y dejarme dos minutos y pico. Queda un bloque muy duro de montaña, estoy bien y el equipo también. Vamos a pensar en una victoria de etapa y por qué no en el podio. Me está dando mucha rabia y espero no echar de menos ese tiempo cedido al final", comentó el corredor.

El francés Thibaut Pinot, cuarto de la general y protagonista de la última etapa de Pirineos, se sintió contento por haber "metido tiempo a todos sus rivales" y destacó que "mereció la pena" arriesgar al final y hacer valer el trabajo de un "equipo ofensivo y sólido". Anunció que va a por la general.

"Hoy hacía un día de esos con un tiempo que me gusta, quería aprovechar porque era también una etapa de las preferidas, tenía buenas sensaciones. Sabía que el final de la subida era menos empinado y debía atacar antes, en la parte más difícil. No corría demasiado riesgo porque tenía incluso algunas ruedas para seguir", explicó en meta.

"He sacado tiempo a todos y eso está bien, pero hay que continuar, vamos a por la general y quedan jornadas muy difíciles. Hoy tuve buenas piernas y era necesario aprovechar. La táctica ha funcionado perfectamente. David Gaudu ha hecho un gran trabajo y todos los demás. El equipo es ofensivo y sólido. Ha merecido la pena".

El francés Julien Alaphilippe conservó este domingo el maillot amarillo del Tour de Francia al término de la última etapa.

El francés Julien Alaphilippe conservó este domingo el maillot amarillo del Tour de Francia al término de la última etapa pirenaica, pero cedió algo de tiempo, algo que achacó al esfuerzo que ha tenido que hacer estos días para no perder el liderato.

"He dado el máximo y todo el equipo ha hecho un gran trabajo, sobre todo en la primera parte para controlar la escapada. Ha sido muy duro el final, pero he dado todo para mantener el maillot amarillo", dijo el ciclista del Deceuninck.

"La clave era no sentir pánico, aunque sabía que perdería tiempo, era una etapa muy dura que ha hecho daño a todo el mundo", señaló.

"Si he perdido tiempo no ha sido por nada especial, ha sido por las dos semanas que llevamos de competición, por todo lo que he tenido que hacer para conservar el amarillo, que empieza a pasarme factura. Ser líder te da unas responsabilidades y comienzan a pesar", dijo.

Geraint Thomas (Team Ineos), segundo en la general, explicó tras perder 55 segundos en la etapa respecto al francés Thibaut Pinot, que se quedó en el grupo del líder Alaphilippe sin poder acelerar "porque iba por delante Egan Bernal.

"Intenté acelerar cuando empezó el movimiento, pero me quedé atascado detrás de Alaphilippe y luego no quería tirar para él. Fue un poco difícil tácticamente porque quería ir adelante, tenía las piernas para seguir, pero no iba a perseguir a Egan con los rivales al lado. Era como estar atrapado detrás de una roca", dijo.