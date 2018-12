Natación, ciclismo y una carrera a pie. Juntos forman ese deporte llamado triatlón , reservado para quienes pueden aguantar horas de horas entrenando y perseverar para obtener la resistencia necesaria. Y los campeones nacionales, José Gómez y Ada Bravo, estuvieron en PoliDepor y nos regalaron esta entrevista.

¿Cómo comenzaron en esto?



Ada: Yo empecé con la natación, pero me aburría. En 2014, se presentó la oportunidad de practicar triatlón, me gustó y me di cuenta de que tenía talento.



José: Yo inicié con el ciclismo de montaña. En 2012 me probé en la triatlón y, como me fue bien, decidí seguir este camino.



¿Cómo es la preparación de un triatlonista?



A: Por semana tengo de cinco a seis sesiones de natación y tres de ciclismo o carrera. También hago ejercicios en el gimnasio.



J: A la semana combino unas seis sesiones de natación, cinco de ciclismo y cinco de carrera. Voy variando para desarrollar diferentes capacidades.



¿De las tres pruebas cuál es la más difícil y en cuál destacan?



A: El ciclismo me cuesta. Destaco en natación y en carrera.



J: He buscado nivelar los tres. Antes el ciclismo era mi fuerte.

¿Es una ventaja competir en casa en Lima 2019?



A: Claro, porque ya conocemos el circuito. Si queremos, podemos ir y practicar. El clima también lo conocemos. Todo eso nos dará más confianza. En Marzo ambos participarán en los Juegos Sudamericanos de Playa en Argentina