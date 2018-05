Twitter: golfista fue agredido por su esposa luego de que le fuera mal en un torneo

Si ser eliminado de un torneo es por sí difícil para el atleta, lo es aún más cuando no recibe apoyo en casa. Esto es lo que le sucedió al golfista Lucas Glover, quien sufrió una agresión por parte de su esposa. Así lo confirmó mediante su cuenta de Twitter .



El ataque se debió luego de que Glover compitiese The Players. El deportista fue eliminado en primera ronda, motivo por el que su esposa, Krista Glover, decidió atacarlo y a su suegra.



"Krista siempre me regaña cuando no juego bien y me llama perdedor, cobarde y me amenaza con marcharse y dejarme solo y sin mis hijos. Es habitual en ella, pero por favor no la detengan", dijo el hombre cuando la policía llegó a su casa.



La esposa de Glover fue detenida, además de por el escándalo que montó en su casa, porque la madre del jugador, de 61 años, y él mismo aparecieron con arañazos a causa del forcejeo al intentar calmarla. Sin embargo, no pudieron. Esto se hizo evidente cuando estuvo dentro del patrullero, donde pateó las puertas del coche y las ventanillas.



Tras el escándalo, Glover decidió usar su cuenta de Twitter para aclarar los hechos. "El pasado 12 de mayo mi esposa y mi madre tuvieron una discusión por la que avisaron a la policía. Todos estamos bien. Aunque Krista haya sido acusada confiamos en el que sistema judicial determine lo sucedido y Krista salga limpia de este asunto privado. Agradecemos que nos respeten la privacidad mientras trabajamos en esta desafortunada situación".