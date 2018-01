Fueron cuatro medallas de oro que llenaron de orgullo a un país, pero no justificaban en lo más mínimo lo que le pasó a Simone Biles. La campeona olímpica denunció mediante su cuenta de Twitter que ella también fue de las gimnastas que fue abusada sexualmente por el exmédico del equipo de los Estados Unidos.



Se trata de Larry Nassar, quien ya ha sido sentenciado a 60 años de prisión por tener imágenes de pornografía infantil en su ordenador. En su contra habían más de 50 denuncias de mujeres, tanto deportistas como no.



"La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente me he sentido rota y cuanto más intento apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia: yo también soy una de las muchas supervivientes que sufrieron abusos sexuales por Larry Nassar", señaló en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, lo que más le perturba es que tendrá que entrenar en el mismo lugar donde sufrió dichos abusos. Simone Biles se está preparando para defender sus títulos en Tokio 2020.



Tres exgimnastas olímpicas estadounidenses han acusado a Nassar de abusos sexuales. Gabby Douglas,, McKayla Maroney y Aly Raisman han alzado su voz de protesta tras haber participado en Londres 2012 y Río 2016.