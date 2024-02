Se inició el circuito nacional de Paleta Frontón TCN 200 Tumbes 2024, donde diversos jugadores de todo el país se dieron cita. Los encuentros se realizaron en el Club Frontón Tumbes, donde casi un centenar de deportistas se disputaron los primeros lugares en este primer torneo de la temporada. El campeón con menor edad fue Valentino Salinas, de apenas 11 años, quien se colocó en el podio como campeón nacional en la categoría Singles Varones Sub 12, mientras que en la categoría Singles Varones Superior el ganador fue Joao Velásquez. Ambos representantes de La Alameda & Hacienda Club de la ciudad de Lima.

Valentino, se impuso en la categoría Sub 12 tras derrotar a sus pares de Lima, Trujillo y Tumbes. En una final de película, Salinas derrotó en la final con parciales de 16-14, 13-15 y 15-12. Por su parte, Joao Velásquez, obtuvo el primer puesto de la categoría Libres en una infartante final a 5 sets con parciales 15-10, 12-15, 15-04, 08-15 y 15-13.

“Estoy muy emocionado por este triunfo, me preparé con mucho amor al deporte y para alcanzar mis objetivos. Tumbes nos recibió con mucho sol pero también con mucho frontón. Hemos jugado con el calor y hasta con la lluvia; pero me he divertido mucho. Quiero agradecer a mi papá porque siempre me apoya y acompaña, a mi entrenador Joao Velásquez, a mi club La Alameda & Hacienda y a todos mis amigos de la cancha pública de Las Malvinas en Surco con quienes siempre jugamos y aprendo mucho de ellos” , señaló Valentino.

Los campeones regresaron a sus entrenamientos en Lima y siguen preparándose para los siguientes torneos nacionales de Chincha, Chiclayo e Ilo, donde buscarán seguir sumando puntos y repetir el plato.

En la paleta frontón los deportistas tienen el objetivo de servir y recepcionar la pelota e intercambiar el boleo antes de que se realicen los dos rebotes en el suelo, de esta forma se ganan los puntos. Deben ganar tres sets máximos de cinco o dos juegos de tres sets, depende de la categoría que participan. En las categorías individuales el ganador de cada set es el que obtiene 15 puntos, con diferencia de dos puntos.

¿De qué trata la paleta frontón?

La Paleta Frontón es el único deporte peruano que ha alcanzado cierta fama mundial, conocido simplemente como frontón. Es una variación del handball o pelota vasca, incluso se le conoce como primo del tenis o el pádel.

Hoy, este deporte se juega con una paleta de fibra de carbono o fibra de vidrio, además de una bola de caucho. Cabe destacar que la cancha está constituida por una pared delantera y vertical denominada ‘frontis’ de 5 metros de alto por 6 de ancho.





