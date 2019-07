De perder la fe del entrenador a vencer a la campeona mundial: Vania Torres, la surfista que apunta al oro en Lima 2019

En el mar, los límites los ponen las olas. No los rivales. No la presión. Mucho menos, tu propio entrenador. Una máxima para los deportistas acuáticos que Vania Torres reafirmó aquel 18 de setiembre del 2017, en Nueva York. Era la quinta fecha del Tour Mundial de la Asociación de Profesionales de Paddlesurf (APP), pero su debut en la liga más prestigiosa del mundo de esta modalidad del surf.



Se trata de una variante en la que el/la deportista se sube a una tabla más grande y se apoya en un remo, disminuyendo la influencia del viento y de las olas para generar velocidad y surfear, generando puntos por su destreza y maniobras.



En plena ola en la última fecha del Tour Mundial APP 2018, en Gran Canaria, donde quedó tercera. (Foto: Juanjo Usal / Video: Vania Torres)

En su debut fue incluida en una serie –heat, en lenguaje surfer– de tres. En el Tour Mundial APP no hay eliminados en la primera ronda, así que resultados sirven para ubicar a las participantes en distintos caminos hacia la final: el sencillo, para quienes ganaron sus respectivos heats; o el difícil, también llamado repechaje, para segundas y terceras.



Vania Torres había dejado el surf convencional apenas seis meses atrás. Tenía unas cuantas incursiones en competencias internacionales a cuestas, pero su talento le permitió llegar rápidamente al Tour Mundial. Superar ese primer heat era una nueva prueba para demostrarse a sí misma de que esta era su disciplina. Quedó tercera.



“ Me fue pésimo”, recuerda. Sin embargo, nadie se elimina en primera fase, así que desembocó en el repechaje. Seguía viva, pero en peligro de extinción: en su siguiente heat –también de tres– la esperaba la dos veces campeona del tour, que había quedado segunda en su primera serie y estaba hambrienta de revancha.

Vania Torres erró 2018 como la cuarta mejor surfista de paddle del mundo, con 11500 puntos. (Vania Torres) Vania Torres erró 2018 como la cuarta mejor surfista de paddle del mundo, con 11500 puntos. (Vania Torres)

Su entrenador, Ian Cairns, la esperaba en tierra. Pero nunca llegaron las arengas ni los consejos. “Me dijo: ‘Bueno, anda corre, pues’. Yo me quedé fría un momento y luego le respondí: ‘¿Qué, no crees que le puedo ganar?’”. Ojo que, en el repechaje, solo clasifica la primera. Las otras dos, a su casa. Entonces Vania se metió al agua, a correr el heat de su vida.



Aquí sus palabras después de aquella serie. “ Hoy tuve un gran día. Me tocó un heat con la dos veces campeona mundial y le puse mucha garra. Fue un heat difícil y con la última ola [una de 7 puntos sobre 10, algo poco frecuente en el paddle surf] pude pasar a la siguiente ronda. Una emoción increíble. Esto recién empieza y espero seguir con este ritmo y guerréandola”, escribió nuestra warrior en su Instagram. Pueden chequear la publicación debajo.



“ Sí, fue el heat más difícil de mi carrera”, recuerda ahora, a tres semanas de la inauguración de los Lima 2019, adonde no llega para dar la sorpresa, sino como una de las candidatas a ponerse la medalla de oro.

