VER, Kamaru Usman vs. Gilbert Burns (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN y Fox Action) se verán las caras este sábado 13 de febrero en el UFC Apex de Las Vegas por el título de peso welter en el UFC 258. Los dos peleadores se conocen luego de ser compañeros de equipo al sur de Florida durante los últimos años, pero esto no evitará que saltan por la victoria que les permita ser coronados como el mejor de la división. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Sin muchas luces, Usman ha sido uno de los mejores luchadores de las MMA en los últimos seis años. Se encuentra invicto desde que se unió a la UFC en 2015 y es el gran favorito para el combate. Sacó a todos los competidores que se pusieron en su camino incluidos Demian Maia, Rafael dos Anjos, Tyron Woodley, Colby Covington y Jorge Masvidal.

Usman vs. Burns: horarios de cartelar estelar y canales

Perú: 22:00 / ESPN y Fox Action

22:00 / ESPN y Fox Action México: 21:00 / ESPN

21:00 / ESPN Chile: 00:00 / Fox Sports

00:00 / Fox Sports Argentina: 00:00 / ESPN y Fox Action

00:00 / ESPN y Fox Action Uruguay: 00:00 / ESPN y Fox Action

00:00 / ESPN y Fox Action Colombia: 22:00 / ESPN y Fox Action

22:00 / ESPN y Fox Action Bolivia: 23:00 / ESPN y Fox Action

23:00 / ESPN y Fox Action Venezuela: 23:00 / ESPN y Fox Action

23:00 / ESPN y Fox Action Ecuador: 22:00 / ESPN y Fox Action

22:00 / ESPN y Fox Action Estados Unidos: 22:00 / ESPN+ y UFC Network

Por su parte, Burns no se queda atrás. El brasileño ha ganado seis combates en fila desde que subió a las 170 libras, incluidas grandes victorias ante Maia y Woodley.

Gilbert explicó en conversación con AG Fight que se encontraba ansioso debido a que aún no sabía si UFC haría el combate oficial.

“Gracias a Dios cerramos el trato. Ya me habían enviado la fecha, el problema era el contrato que se demoraba demasiado, pero ya es oficial. El equipo de ‘Countdown’ ya ha estado en mi casa, así que definitivamente va a suceder”, explicó el brasileño.

“He estado entrenando duro, pero tenía miedo de que la pelea fuera para Khamzat Chimaev o algo así. Creo que tomó tanto tiempo debido al UFC. No sé si también estaban lidiando con Jorge Masvidal o Colby Covington. Pero ahora es el momento de entrenar duro y ganar ese título”, agregó.

Burns cree que conoce lo suficiente a su oponente adentro y afuera del octágono como para poder derrotarlo.

“Conozco muchos de sus puntos fuertes y debilidades, como él conoce los míos. Así que he estado tratando de cerrar esas brechas. He estado entrenando mucha lucha y agarre, que son las cosas en las que es bueno. Ahora el foco está en mí. He estado trabajando duro en mi jiu-jitsu, todo tipo de presentaciones, cabeza, pies, brazos, cuello, he estado tratando de llegar al final desde todos los ángulos posibles. Creo que mi jiu-jitsu marcará la diferencia“, dijo.

Usman vs. Burns: combates

Cartelera estelar:

Kamaru Usman vs. Gilbert Burns (Campeonato 170 libras)

(Campeonato 170 libras) Maycee Barber vs. Alexa Grasso (125 libras)

(125 libras) Kelvin Gastelum vs. Ian Heinisch (185 libras)

(185 libras) Bobby Green vs. Jim Miller (185 libras)

(185 libras) Julian Marquez vs. Maki Pitolo (155 libras)

Cartelera preliminar

Anthony Hernandez vs. Rodolfo Vieira (185 libras)

(185 libras) Dhiego Lima vs. Belal Muhammad (170 libras)

(170 libras) Mallory Martin vs. Polyana Viana (115 libras)

(115 libras) Andre Ewell vs. Chris Gutierrez (140 libras)

(140 libras) Brian Kelleher vs. Ricky Simon (135 libras)

(135 libras) Gabe Green vs. Phil Rowe (170 libras)

(170 libras) Miranda Maverick vs. Gillian Robertson (115 libras)