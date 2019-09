Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue la Etapa 11 de la carrera de ciclismo entre Saint Palais y Urdax Dantxarinea

Vuelta a España 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE: sigue la Etapa 11 de la carrera que se disputará este miércoles 4 de septiembre, desde las 05:00 de la mañana (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

En la nueva jornada de la competencia de ciclismo, los competidores recorrerán una ruta de 180 kilómetros entre las ciudades de Saint Palais y Urdax Dantxarinea.

De acuerdo con la ruta programada, los deportistas iniciarán en Saint Palais. En el camino atravesarán las ciudades de Lohitzun-Oyhercq, Viodos-Abense-de-Bas, Chéraute, Barcus, Lanne-en-Barétous, Montory, Tardets-Sorholus, Trois-Villes, Sauguis-Saint-Étienne, Gotein-Libarrenx, Libarrenx, Mauleón, Garindein, Musculdy, Saint-Just-Ibarre, Mongelos, Lacarre, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Erratzu, Dantxarinea, Ainhoa, Chercheburit, Sare, Zugarramurdi y Dantxarinea. Hasta llegar a la meta en Urdax Dantxarinea.

Hasta aquí, el esloveno Roglic Primoz lidera la competición de la Vuelta a España. El español Alejandro Valverde y el colombiano Miguel Ángel López marchan segundo y tercero, respectivamente.

Roglic (Jumbo-Visma) arrasó este martes en la contrarreloj individual de la 10 etapa de la Vuelta entre Jurançon y Pau (Francia), despojando al colombiano Nairo Quintana del maillot rojo para colocarse como gran favorito a la victoria final.

Sobre un recorrido ondulado de 36,2 kilómetros, Roglic se mostró muy superior al resto, relegando al segundo, el neozelandés Patrick Bevin (CCC), a 25 segundos, y al francés Rémy Cavagna (Deceuninck-Quick Step), a 27 segundos.

El esloveno, subcampeón del mundo de la especialidad en 2017, llegó incluso a adelantar al colombiano Miguel Ángel López (Astana), que había tomado la salida dos minutos antes.

En la clasificación general, Roglic dispone ahora de 1 minuto y 52 segundos de ventaja sobre su primer perseguidor, el campeón del mundo español Alejandro Valverde (Movistar), de 2 minutos y 11 segundos sobre López y 3 minutos sobre Quintana, que se dejó este martes buena parte de sus opciones de volver a subir a lo más alto del podio en Madrid, como hiciera en 2016.

Así pues, el esloveno es ahora el gran favorito para la victoria final, aunque aún restan varias etapas de montaña antes de la llegada a la capital de España el 15 de septiembre.

Vuelta a España 2019: horarios de la etapa 11

Perú 5:00 a.m.

Ecuador 5:00 a.m.

Colombia 5:00 a.m.

México 5:00 a.m.

Bolivia 6:00 a.m.

Paraguay 6:00 a.m.

Chile 6:00 a.m.

Venezuela 6:00 a.m.

Argentina 7:00 a.m.

Uruguay 7:00 a.m.

Brasil 7:00 p.m.

España 12:00 m.



Fuente: AFP



