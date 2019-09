Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue la Etapa 17 de la carrera entre Aranda de Duero y Guadalajara

Vuelta a España 2019 EN VIVO ONLINE | Sigue Etapa 17 de la carrera que se disputará este miércoles 11 de septiembre, desde las 4:00 de la mañana (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

En la nueva jornada de la competencia de ciclismo, los competidores recorrerán una ruta de 219.6 kilómetros entre las ciudades de Aranda de Duero y Guadalajara.

De acuerdo con la ruta programada, los deportistas iniciarán en Aranda de Duero. En el camino atravesarán las ciudades de Fuentelcésped, Aldealengua de Santa María, Languilla, Mazagatos, Ayllón, Liceras, Montejo de Tiermes, Torresuso, Tarancueña, Retortillo de Soria, Miedes de Atienza, Alpedroches, Atienza, Imón, Sigüenza, Mandayona, Matillas, Bujalaro, Jadraque, Miralrío, Casas de San Galindo, Padilla de Hita, Hita, Torre del Burgo y Tórtola de Henares. Hasta llegar a la meta en Guadalajara.

Hasta aquí, el esloveno Roglic Primoz lidera la competición de la Vuelta a España. En la tabla general, el español Alejandro Valverde y el esloveno Tadej Pogacar marchan segundo y tercero, respectivamente.

La Vuelta a España 2019 retoma este miércoles la carrera en Aranda de Duero, tras el día de descanso en Burgos, para enfilar hacia Guadalajara, donde espera un final en cuesta que podría ser el cuarto sprint de esta edición.

Será la jornada más larga de toda la carrera y la única por encima de los 200 kilómetros de recorrido, un total de 219,6 sin puertos puntuables por el camino. Aunque sí hay un alto no puntuable, el de Carrascosa (km.86,4), con la cima a 1.380 metros de altura, que es la dificultad más destacada.

Y al final, según un libro de ruta, tres últimos kilómetros en ligera subida para llegar a Guadalajara.

Después de sus triunfos en dos de las tres llegadas masivas que se llevan disputadas, sobre todo el del sábado último en Oviedo, el día parece propicio para Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), que ya se impuso en el primero en Alicante.

El joven neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), ganador en el segundo sprint en El Puig por delante del propio Bennet; su lanzador, el argentino Maximiliano Richeze, segundo en Oviedo; y el colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), tercero en El Puig pero sin aparecer en el resto de la carrera; se perfilan sus principales rivales.

Vuelta a España 2019: horarios de la etapa 17

Perú 4:00 a.m.

Ecuador 4:00 a.m.

Colombia 4:00 a.m.

México 4:00 a.m.

Bolivia 5:00 a.m.

Paraguay 5:00 a.m.

Chile 5:00 a.m.

Venezuela 5:00 a.m.

Argentina 6:00 a.m.

Uruguay 6:00 a.m.

Brasil 6:00 p.m.

España 11:00 a.m.



Fuente: EFE

