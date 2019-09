Vuelta a España 2019 EN VIVO y EN DIRECTO: sigue la Etapa 20 con los colombianos Nairo Quintana y Miguel Ángel López 

Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue etapa 20 de la carrera que se disputará este sábado 14 de septiembre, desde las 5:00 de la mañana (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

En la nueva jornada de la competencia de ciclismo, los competidores recorrerán una ruta de 190.4 kilómetros entre las ciudades de Arenas de San Pedro y Plataforma de Gredos.

De acuerdo con la ruta programada, los deportistas iniciarán en Arenas de San Pedro. En el camino atravesarán las ciudades de Lanzahíta, Pedro Bernardo, Serranillos, Navarrevisca, Navatalgordo, Hoyocasero, Venta del Obispo, San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos, Barajas, San Martín de la Vega del Alberche, Navacepedilla de Corneja, Villafranca de la Sierra, Piedrahíta, Pesquera, Peña Negra, La Herguijuela, Navacepeda de Tormes, Hoyos del Collado y Hoyos del Espino. Hasta llegar a la meta en Plataforma de Gredos.

Hasta aquí, el esloveno Roglic Primoz lidera la competición de la Vuelta a España. En la tabla general, el español Alejandro Valverde y el colombiano Nairo Quintana marchan segundo y tercero, respectivamente.

El francés Remi Cavagna (Deceuninck Quick Step) ganó en solitario la decimonovena etapa de la Vuelta a España, disputada este viernes entre Ávila y Toledo, de 165,5 kilómetros, en la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) conservó el maillot rojo de líder.

Cavagna, de 24 años, fue el más fuerte entre los 11 corredores de la fuga del día y con un ataque a 11 kilómetros de meta pudo llegar a meta para alzar los brazos como vencedor con un tiempo de 3h.43.34.

A 5 segundos llegaron el irlandés Sam Bennett (Bora), el checo Stybar y Gilbert (Deceuninck), y Alejandro Valverde. El español arañó 3 segundos respecto a sus rivales de la general.

Roglic se mantuvo en encabeza con 2.47 minutos de ventaja sobre Valverde, 3.31 respecto a Nairo Quintana y 4.17 de adelanto con el colombiano 'Superman' López.

Vuelta a España 2019: horarios de la etapa 20

Perú 5:00 a.m.

Ecuador 5:00 a.m.

Colombia 5:00 a.m.

México 5:00 a.m.

Bolivia 6:00 a.m.

Paraguay 6:00 a.m.

Chile 6:00 a.m.

Venezuela 6:00 a.m.

Argentina 7:00 a.m.

Uruguay 7:00 a.m.

Brasil 7:00 p.m.

España 12:00 m.



Fuente: EFE

