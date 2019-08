Vuelta a España 2019 EN VIVO vía ESPN 3: sigue la Etapa 3 entre Ibi y Alicante con Miguel Ángel López y Nairo Quintana

Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue etapa 3 de la carrera que se disputará este lunes 26 de agosto, desde las 05:00 de la mañana (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

En la nueva jornada de la competencia de ciclismo, los competidores recorrerán una ruta de 188 kilómetros entre las ciudades de Ibi y Alicante.

De acuerdo con la ruta programada, los deportistas iniciarán en Ibi. En el camino atravesarán las ciudades de Castalla, Monforte del Cid, Aspe, Novelda, Monóvar, Elda, Petrer, Sax, Villena, Biar (después, el puerto de Biar), Onil, Castalla, Tibi (puerto de Tibi), Xixona, Bussot, Mutxamiel y Sant Joan. Hasta llegar a la meta en Alicante.

Hasta aquí, el irlandés Nicolás Roche lidera la competición de la Vuelta a España. Los colombianos Nairo Quintana y Rigoberto Urán son los siguientes en la clasificación a seis y ocho segundos, respectivamente.

El ‘cafetero’ Quintana sorprendió con una victoria en solitario en la segunda etapa de la Vuelta a España, entre Benidorm y Calpe, de 199,6 kilómetros, en la que Roche se enfundó la camiseta roja de líder.

El ciclista colombiano, atacó a 3 kilómetros del final cuando marchaba en un grupo de 6 escapados con algunos de los favoritos y se presentó en meta con 5 segundos de ventaja sobre el irlandés Nicolas Roche.

Luego, aparecieron el esloveno Primoz Roglic, el colombiano Rigoberto Urán y el italiano Fabio Aru, los protagonistas de la etapa desde la Cumbre del Sol, cuya cima estaba a 24 kilómetros de meta.

A 37 segundos de Nairo Quintana entró un grupo en el que se encontraban el anterior líder, el colombiano Miguel Ángel López, y el español Alejandro Valverde.

Nicolas Roche es el nuevo líder con 2 segundos de ventaja sobre Quintana y 8 respecto a Urán. 'Supermán' López baja a la quinta plaza a 33 segundos.

Vuelta a España 2019: horarios de la etapa 3

Perú 6:00 p.m.

Ecuador 5:00 a.m.

Colombia 5:00 a.m.

México 5:00 a.m.

Bolivia 6:00 a.m.

Paraguay 6:00 a.m.

Chile 6:00 a.m.

Venezuela 6:00 a.m.

Argentina 7:00 a.m.

Uruguay 7:00 a.m.

Brasil 7:00 a.m.

España 12:00 m.



