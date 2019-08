Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue el primer día de competencia en Torrevieja

Vuelta a España sigue EN VIVO este sábado 24 de agosto arranca la clásica competencia con su primer día que recorrerá la ciudad de Torrevieja, en Alicante, desde las 9:00 am. (hora peruana) y con transmisión de ESPN 3. No te pierdas la carrera en la que el colombiano Nairo Quintana y el esloveno Primoz Roglic parten como favoritos al título.

¿Podrá Nairo Quintana despedirse de Movistar con otro título en un Grand Tour? ¿Se completará una barrida sudamericana de las tres grandes competencias del ciclismo mundial? Son algunas de las interrogantes al afrontarse la Vuelta a España. La carrera de 21 días que arranca este sábado con una contrarreloj en Torrevieja, en la costa sureste.

Vuelta a España 2019 | Día 1 - Torrevieja | Horarios en el mundo



Perú 9:00 am | ESPN 3

México 9:00 am |

Ecuador 9:00 am |

Chile 10:00 am |

Colombia 10:00 am |

Bolivia 10:00 am |

Paraguay 10:00 am |

Venezuela 10:00 am |

Brasil 11:00 am |

Argentina 11:00 am |

Uruguay 11:00 am |

España 4:00 pm |

Nairo Quintana, campeón de la Vuelta en 2016, disputará su última carrera con Movistar. Tanto el corredor colombiano como el equipo han dicho que se separarán el año próximo luego de ocho años, que han incluido al ciclista ganando la Vuelta, el Giro y siendo dos veces segundo en el Tour, entre otros éxitos, antes de una baja de forma en las dos últimas temporadas.

Con Quintana a la cabeza, la carrera tiene un grupo de colombianos que deben ser considerados contendientes. Si uno de ellos entra triunfante a Madrid en la última etapa el 15 de septiembre, eso completará una barrida sudamericana de los Grand Tours este año: el ecuatoriano Richard Carapaz ganó el Giro de Italia y el colombiano Egan Bernal se alzó con el Tour de Francia.

Las ausencias de ciclistas de renombre marcan a esta Vuelta, lo que ofrece una buena oportunidad para corredores talentosos, pero menos conocidos, como Primoz Roglic, para ganar un Grand Tour.

El esloveno de 29 años, que pasó del esquí al ciclismo en 2012, brilla en las contrarreloj y ha mostrado que puede competir bien en montañas, algo que necesitará en los múltiples ascensos duros en la ronda española.

El británico Simon Yates, ganador el año pasado, no defenderá su título. Ineos, el poderoso equipo conocido previamente como Sky, trae un grupo menos fuerte que no incluye a Bernal y Geraint Thomas. Tampoco está Chris Froome, el dos veces campeón de la Vuelta, que se recupera de una lesión.

Otros ausentes de peso son Julian Alaphilippe, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali y Mikel Landa.

El campeón mundial Alejandro Valverde será el colíder de Movistar. El español de 39 años ganó la Vuelta hace un decenio y no puede ser descartado.

Aparte de la contrarreloj, la carrera, como es usual, se decidirá en las montañas del norte.

Luego de su arranque en la costa este, la carrera llega a los Pirineos en Andorra en la novena etapa. Los ciclistas enfrentarán cinco ascensos de montaña en el corto tramo de 94 kilómetros (58 millas), que casi seguramente diezmará el pelotón.

Las etapas 13, 15 y 16 son también difíciles ascensos que educirán el grupo de contendientes antes de una semana final en las escarpadas laderas del centro de España.



Fuente: AP

Vuelta a España 2019 | Día 1 - Torrevieja | Aquí empezará la carrera este sábado 24 de agosto